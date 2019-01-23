В Курске выступит финалистка шоу «Голос» Луиза Имангулова
Приедет вместе с этно-джаз-фьюжн проектом «Якруна».
Луиза Имангулова — исполнительница народных песен, мульти-инструменталист, играет на традиционных струнных и духовых, педагог и художественный руководитель детского фольклорного ансамбля «Жар-Птица» в Москве.
Несколько лет Луиза выступала в дуэте «Живые Ворота», а после участия в шоу «Голос 5» музыканты решили собрать полноценный состав, чтобы придать своим песням более богатое и объемное звучание. Так появилась «Якруна». Музыканты соединяют вместе полярные жанры: фолк, джаз, арт-рок, фьюжн и традиционные песни. В композициях звучат вокал, гусли, гитара, бас-гитара, саксофон и барабаны. За барабанами, кстати, музыкант с колоссальным сценическим опытом — Мариан Калдарару.
В Курске группа «Яркуна» выступит 16 февраля в арт-клубе BAPRe. Начало концерта в 19:00.
Текст: Арина Панова
По материалам БезФормата
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