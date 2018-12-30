Курский цирк покажет «Добрую зимнюю сказку»
В период новогодних каникул горожане смогут увидеть новое представление.
По сценарию Деда Мороза похитила злая волшебница. Чтобы его найти, артисты цирка вместе со зрителями отправятся по страницам волшебной книги.
«Добрая зимняя сказка» — это и новогодний спектакль, и зрелищное цирковое шоу для всей семьи. На сцене можно будет увидеть одновременно дрессуру, хореографию и театральную драматургию. На манеже появятся дикобразы, ламы, верблюды и яки, ловко прыгающие через огненные кольца. С легкостью преодолевает препятствия и огромный бизон. А веселые клоуны — дуэт «Демьян и Чика» — подарят гостям отличное настроение.
По материалам РИА «Курск сегодня»
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