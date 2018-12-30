Курский цирк покажет «Добрую зимнюю сказку»

По сценарию Деда Мороза похитила злая волшебница. Чтобы его найти, артисты цирка вместе со зрителями отправятся по страницам волшебной книги.

«Добрая зимняя сказка» — это и новогодний спектакль, и зрелищное цирковое шоу для всей семьи. На сцене можно будет увидеть одновременно дрессуру, хореографию и театральную драматургию. На манеже появятся дикобразы, ламы, верблюды и яки, ловко прыгающие через огненные кольца. С легкостью преодолевает препятствия и огромный бизон. А веселые клоуны — дуэт «Демьян и Чика» — подарят гостям отличное настроение.

По материалам РИА «Курск сегодня»