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«Точка кипения» приглашает на новогодний дебош

Первая в Курске «Точка кипения» приглашает местных жителей выпустить пар перед новогодними праздниками. Если за год у вас накопились негативные эмоции, которые вот-вот грозят вырваться наружу, то берите ручку и записывайте адрес.
 

В этот раз точка кипения открывает доступ сразу к трем локациям, так что громить можно будет там, где душе угодно.

Где: Гремяченская ул., 10, завод СЧПУ

Когда: 29 декабря 17:00

Цена: 500 рублей

Запись по телефону: 8-999-229-37-16

По материалам KurskTV.ru

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Автор: Юлия
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