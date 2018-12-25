«Точка кипения» приглашает на новогодний дебош
Первая в Курске «Точка кипения» приглашает местных жителей выпустить пар перед новогодними праздниками. Если за год у вас накопились негативные эмоции, которые вот-вот грозят вырваться наружу, то берите ручку и записывайте адрес.
В этот раз точка кипения открывает доступ сразу к трем локациям, так что громить можно будет там, где душе угодно.
Где: Гремяченская ул., 10, завод СЧПУ
Когда: 29 декабря 17:00
Цена: 500 рублей
Запись по телефону: 8-999-229-37-16
По материалам KurskTV.ru
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