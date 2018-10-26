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Уикенд в Курске с 27 по 28 октября

27 октября 

БИТВА ГИГАНТОВ. Руки Вверх vs Ляпис Трубецкой

Серебряная Fabrika

22:00

На одной сцене схлестнутся трибьюты двух команд, от одного названия которых ноги сами пускаютcя в пляс. В гостях две банды из Саратова - Группа Hände Hoch (Хэндэ Хох) - это кавер-группа, исполняющая песни «Руки Вверх» в собственном стиле, и трибьют-команда группы Ляпис Трубецкой «Золотая антилопа», в репертуаре которой как старые стеб-рок шлягеры, так и более поздние забористые хиты. Те, кто был на концертах групп, знают, что редкий коллектив выкладывается так, как эти ребята. Они уже покорили своими шоу десятки городов России и вот теперь они впервые в Курске.

Билеты - на сайте Радарио. Бумажные билеты - в баре Серебряная Fabrika.

Бронь столов по тел.: 220-988.

XXIII международный фестиваль «Джазовая провинция»

Филармония-2

18:00

 

Леонид Винцкевич приглашает поклонников джазовой музыки на концерты фестиваля концертный зал «Свиридовский».

Зона газона. Лекция Никиты Синяева

Творческий ЗАВОД 5.40

12:00

Фотограф Никита Сиялов приглашает на лекцию, где разберет с гостями основные ошибки, которые допускают начинающие фотографы, расскажет о том, с чего действительно стоит начать свое творчество, и многом другом.

Шоу «Импровизация»

ТРЦ «МегаГРИНН»

19:00

 

Cамое непредсказуемое шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production — «Импровизация». Главной особенностью программы является отсутствие сценария. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в неожиданных ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала. 

27 и 28 октября

Братство льва

Курский государственный цирк

16:00 и 12:00 соответственно

На манеже Курского цирка состоится грандиозное цирковое представление «Братство льва». Невероятные по красоте и сложности цирковые номера подарят зрителю палитру самых разнообразных эмоций.

В программе:

- потомственная дрессировщица Ольга Борисова со своими питомцами–львами в номере «В садах Ривенделла», не имеющего аналогов в мировом цирковом искусстве, продемонстрирует чудеса дрессуры, основанные на любви, доверии и взаимопонимании;

- чудеса ловкости и пластики покажут воздушные гимнасты на ремнях;

- впервые на манеже Курского цирка всемирно известный шимпанзе Мик и обаятельный гиббон Боня;

- великолепный номер с участием грациозных лошадей;

- сложные акробатические трюки под куполом цирка воздушного полета «Миллениум» под руководством Народного артиста России В.Довейко

- и многое другое.

Телефон для справок: 222-101.

28 октября

Вечер-маскарад

Драматический театр им. А. С. Пушкина

17:00

Драмтеатр ждет зрителей, чтобы вместе отметить юбилей своего художественного руководителя, народного артиста Юрия Бурэ.

Виктор Зорькин, Ольга Люстик, Александр Кузнецов, Илья Сакин, Андрей Колобинин, Галина Халецкая, Михаил Тюленев - эти люди умеют удивлять и радовать. Юбилейный вечер лауреата «Золотой маски» обещает быть ярким, красочным, зажигательным, интригующим и загадочным. 

Halloween-квест

СЧПУ

19:00

Комната ярости «Точка кипения» приглашает отметить Halloween. Будет открыт полный доступ ко всем локациям.

Вас ждет увлекательный квест по мотивам древней ирландской легенды о Джеке Тыквенной голове , который обманул самого дьявола и теперь скитается по миру в поисках упокоения, загадки, леденящие душу темные коридоры и глинтвейн.

Возрастное ограничение: 18+

Предварительный заказ билетов по телефону 7-999-229-37-16.

По материалам Kurskcity

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Автор: Юлия
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