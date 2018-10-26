Уикенд в Курске с 27 по 28 октября
27 октября
БИТВА ГИГАНТОВ. Руки Вверх vs Ляпис Трубецкой
Серебряная Fabrika
22:00
На одной сцене схлестнутся трибьюты двух команд, от одного названия которых ноги сами пускаютcя в пляс. В гостях две банды из Саратова - Группа Hände Hoch (Хэндэ Хох) - это кавер-группа, исполняющая песни «Руки Вверх» в собственном стиле, и трибьют-команда группы Ляпис Трубецкой «Золотая антилопа», в репертуаре которой как старые стеб-рок шлягеры, так и более поздние забористые хиты. Те, кто был на концертах групп, знают, что редкий коллектив выкладывается так, как эти ребята. Они уже покорили своими шоу десятки городов России и вот теперь они впервые в Курске.
Билеты - на сайте Радарио. Бумажные билеты - в баре Серебряная Fabrika.
Бронь столов по тел.: 220-988.
XXIII международный фестиваль «Джазовая провинция»
Филармония-2
18:00
Леонид Винцкевич приглашает поклонников джазовой музыки на концерты фестиваля концертный зал «Свиридовский».
Зона газона. Лекция Никиты Синяева
Творческий ЗАВОД 5.40
12:00
Фотограф Никита Сиялов приглашает на лекцию, где разберет с гостями основные ошибки, которые допускают начинающие фотографы, расскажет о том, с чего действительно стоит начать свое творчество, и многом другом.
Шоу «Импровизация»
ТРЦ «МегаГРИНН»
19:00
Cамое непредсказуемое шоу телеканала ТНТ и Comedy Club Production — «Импровизация». Главной особенностью программы является отсутствие сценария. Импровизаторы Арсений Попов, Дима Позов, Сергей Матвиенко и Антон Шастун примерят на себя удивительные и абсурдные образы, окажутся в неожиданных ситуациях, которые будут предлагать зрители из зала.
27 и 28 октября
Братство льва
Курский государственный цирк
16:00 и 12:00 соответственно
На манеже Курского цирка состоится грандиозное цирковое представление «Братство льва». Невероятные по красоте и сложности цирковые номера подарят зрителю палитру самых разнообразных эмоций.
В программе:
- потомственная дрессировщица Ольга Борисова со своими питомцами–львами в номере «В садах Ривенделла», не имеющего аналогов в мировом цирковом искусстве, продемонстрирует чудеса дрессуры, основанные на любви, доверии и взаимопонимании;
- чудеса ловкости и пластики покажут воздушные гимнасты на ремнях;
- впервые на манеже Курского цирка всемирно известный шимпанзе Мик и обаятельный гиббон Боня;
- великолепный номер с участием грациозных лошадей;
- сложные акробатические трюки под куполом цирка воздушного полета «Миллениум» под руководством Народного артиста России В.Довейко
- и многое другое.
Телефон для справок: 222-101.
28 октября
Вечер-маскарад
Драматический театр им. А. С. Пушкина
17:00
Драмтеатр ждет зрителей, чтобы вместе отметить юбилей своего художественного руководителя, народного артиста Юрия Бурэ.
Виктор Зорькин, Ольга Люстик, Александр Кузнецов, Илья Сакин, Андрей Колобинин, Галина Халецкая, Михаил Тюленев - эти люди умеют удивлять и радовать. Юбилейный вечер лауреата «Золотой маски» обещает быть ярким, красочным, зажигательным, интригующим и загадочным.
Halloween-квест
СЧПУ
19:00
Комната ярости «Точка кипения» приглашает отметить Halloween. Будет открыт полный доступ ко всем локациям.
Вас ждет увлекательный квест по мотивам древней ирландской легенды о Джеке Тыквенной голове , который обманул самого дьявола и теперь скитается по миру в поисках упокоения, загадки, леденящие душу темные коридоры и глинтвейн.
Возрастное ограничение: 18+
Предварительный заказ билетов по телефону 7-999-229-37-16.
По материалам Kurskcity
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