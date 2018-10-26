Уикенд в Курске с 27 по 28 октября

На одной сцене схлестнутся трибьюты двух команд, от одного названия которых ноги сами пускаютcя в пляс. В гостях две банды из Саратова - Группа Hände Hoch (Хэндэ Хох) - это кавер-группа, исполняющая песни «Руки Вверх» в собственном стиле, и трибьют-команда группы Ляпис Трубецкой «Золотая антилопа», в репертуаре которой как старые стеб-рок шлягеры, так и более поздние забористые хиты. Те, кто был на концертах групп, знают, что редкий коллектив выкладывается так, как эти ребята. Они уже покорили своими шоу десятки городов России и вот теперь они впервые в Курске.

Билеты - на сайте Радарио. Бумажные билеты - в баре Серебряная Fabrika.

Бронь столов по тел.: 220-988.

XXIII международный фестиваль «Джазовая провинция»

Филармония-2

18:00