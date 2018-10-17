В Курске пройдет хореографический фестиваль «Слияние культур»

Первый такой фестиваль в областном центре состоялся в мае. В этот раз его проведение поддержал Фонд президентских грантов.

— Очень важно, чтобы ребята, встретившись на одной сцене, смогли показать свои возможности, таланты, хореографические особенности своей страны. И, вспоминая первый фестиваль, мне кажется, что, как и куряне, так и иностранные студенты получают огромное удовольствие от такого взаимообщения, — отметила руководитель Международного молодежного хореографического фестиваля «Слияние культур» Алина Шевякина.

В субботу, 20 октября на сцену Дворца молодежи выйдут коллективы, а в воскресенье, 21 октября в Курск приедут лучшие хореографы страны, которые покажут участникам мастер-классы.

По материалам РИА «Курск сегодня»