В Курске пройдет хореографический фестиваль «Слияние культур»
Участие в нем примут местные танцоры и иностранные коллективы.
Первый такой фестиваль в областном центре состоялся в мае. В этот раз его проведение поддержал Фонд президентских грантов.
— Очень важно, чтобы ребята, встретившись на одной сцене, смогли показать свои возможности, таланты, хореографические особенности своей страны. И, вспоминая первый фестиваль, мне кажется, что, как и куряне, так и иностранные студенты получают огромное удовольствие от такого взаимообщения, — отметила руководитель Международного молодежного хореографического фестиваля «Слияние культур» Алина Шевякина.
В субботу, 20 октября на сцену Дворца молодежи выйдут коллективы, а в воскресенье, 21 октября в Курск приедут лучшие хореографы страны, которые покажут участникам мастер-классы.
По материалам РИА «Курск сегодня»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.