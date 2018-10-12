Уикенд в Курске с 13 по 14 октября
13 октября
Dog party
Парк «Солянка»
11:00
Всех любителей собак приглашают на осенние посиделки. Собачники Курска соберутся у костра, чтобы поучаствовать в веселых стартах и поговорить по душам. В программе встречи: любительские соревнования по каникроссу, мастер-класс по трюковой дрессировке и хендлингу и красочная фотозона. Для того чтобы узнать место сбора, нужно написать организатору.
Спектакль «Семейный портрет с посторонним»
Драматический театр им. А. С. Пушкина
18:00
Русская комедия в двух действиях. Все просто и понятно. Директор сельского клуба поселил приехавшего художника в дом к семье с обычными проблемами и мелкими ссорами. Чтобы гость не проявлял интереса к хозяйской дочке, директор представляет семью и постояльца сумасшедшими друг для друга. И тут понеслось. Неразбериха, ругань, путаница, суматоха и неожиданный финал.
Выступление ZeBros Band
Серебряная Fabrika
22:00
Московская фанк/хип-хоп/рок группа «ЗеБрос Бэнд» разукрасит ваши серые будни. Музыканты обещают, что под их музыку вы точно не будете стоять и скучать.
14 октября
Кино в театре
Драмтеатр
13:00
Курский кинофонд приглашает на традиционную воскресную встречу. Показывать буду мистический триллер «Гоголь. Вий»
О ЧЕМ ФИЛЬМ
Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.
Стоимость: 50 рублей.
По материалам Интернет-журнала «Морс» и KurskTV.ru
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