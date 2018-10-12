18+

Уикенд в Курске с 13 по 14 октября

13 октября

Dog party

Парк «Солянка»

11:00 

Всех любителей собак приглашают на осенние посиделки. Собачники Курска соберутся у костра, чтобы поучаствовать в веселых стартах и поговорить по душам. В программе встречи: любительские соревнования по каникроссу, мастер-класс по трюковой дрессировке и хендлингу и красочная фотозона. Для того чтобы узнать место сбора, нужно написать организатору.

Спектакль «Семейный портрет с посторонним»

Драматический театр им. А. С. Пушкина

18:00

 

Русская комедия в двух действиях. Все просто и понятно. Директор сельского клуба поселил приехавшего художника в дом к семье с обычными проблемами и мелкими ссорами. Чтобы гость не проявлял интереса к хозяйской дочке, директор представляет семью и постояльца сумасшедшими друг для друга. И тут понеслось. Неразбериха, ругань, путаница, суматоха и неожиданный финал.

Выступление ZeBros Band

Серебряная Fabrika

22:00

 

Московская фанк/хип-хоп/рок группа «ЗеБрос Бэнд» разукрасит ваши серые будни. Музыканты обещают, что под их музыку вы точно не будете стоять и скучать.

14 октября

Кино в театре

Драмтеатр

13:00

Курский кинофонд приглашает на традиционную воскресную встречу. Показывать буду мистический триллер «Гоголь. Вий»

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Писарь из Санкт-Петербурга Николай Гоголь бросает вызов загадочному темному Всаднику, который жестоко расправляется с девушками в окрестностях села Диканька. Неожиданно для себя Гоголь выясняет, что с потусторонними силами его связывают не только таинственные видения.

Стоимость: 50 рублей.

По материалам Интернет-журнала «Морс» и KurskTV.ru

 

Комментарии (0)
Автор: Юлия
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров