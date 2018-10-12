Уикенд в Курске с 13 по 14 октября

Всех любителей собак приглашают на осенние посиделки. Собачники Курска соберутся у костра, чтобы поучаствовать в веселых стартах и поговорить по душам. В программе встречи: любительские соревнования по каникроссу, мастер-класс по трюковой дрессировке и хендлингу и красочная фотозона. Для того чтобы узнать место сбора, нужно написать организатору.

Спектакль «Семейный портрет с посторонним»

Драматический театр им. А. С. Пушкина

18:00