Как крушить автомобили и воевать с роботами: в Курске прошло шоу каскадеров

Каждый элемент представления – это миниатюрная история. Вот, по треку мчится машина, которая на ходу, разделяется на две половинки. Или машина «котопес» с двумя капотами, кабинами и, соответственно, водителями. А вот, каскадеры на скорости меняют колеса авто. Крутые виражи и акробатика на машинах, квадроциклах и монстр-карах. Шоу каскадеров активно использует интерактивность с публикой. Зрителям выпадает честь прокатиться с артистами в авто на двух колесах или поучаствовать в иных трюках. Это нужно видеть своими глазами.

По материалам KurskTV.ru