Уикенд в Курске с 29 по 30 сентября

В субботу представят джазовую авантюру в двух действиях. Здесь шекспировские страсти смешиваются с юмором в стиле фильма «В джазе только девушки». По сюжету, два друга и безработных актера Джек и Лео получают возможность разбогатеть, завладев многомиллионным состоянием. Ради этого они готовы даже переодеться в женское платье со всеми вытекающими. И вроде все идет по плану, пока в дело не вмешивается непредсказуемая переменная – любовь. Не забудьте приобрести билеты.

Cover Show «Сектор Газа»

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»

22:00