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Уикенд в Курске с 29 по 30 сентября

29 сентября

Спектакль «Примадонны»

Драмтеатр

18:00 

 

В субботу представят джазовую авантюру в двух действиях. Здесь шекспировские страсти смешиваются с юмором в стиле фильма «В джазе только девушки». По сюжету, два друга и безработных актера Джек и Лео получают возможность разбогатеть, завладев многомиллионным состоянием. Ради этого они готовы даже переодеться в женское платье со всеми вытекающими. И вроде все идет по плану, пока в дело не вмешивается непредсказуемая переменная – любовь. Не забудьте приобрести билеты.

Cover Show «Сектор Газа»

BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»

22:00

 

Коллектив из Саратова «Дави на газ» исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа». Атмосфера концертов во многом пересекается с «секторовской» в плане звучания, но коллектив играет уникальную и органичную музыку, а не просто копирует кумиров. В разное время ребята выступали на одной сцене с «Монгол Шуудан», «Элизиум», Александр Пушной & The Band, «Иван-Кайф», AS/DS, Eazy Dizzy, «Манго-Манго», «Мамульки бенд», Depeche Boat и «Солнечные дни». 

29 и 30 сентября

Экстрим-шоу каскадеров

Картодром

16:00

 По материалам Интернет-журнала «Морс» и группы ВК «Мероприятия Курска»

 

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Автор: Юлия
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