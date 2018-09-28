Уикенд в Курске с 29 по 30 сентября
29 сентября
Спектакль «Примадонны»
Драмтеатр
18:00
В субботу представят джазовую авантюру в двух действиях. Здесь шекспировские страсти смешиваются с юмором в стиле фильма «В джазе только девушки». По сюжету, два друга и безработных актера Джек и Лео получают возможность разбогатеть, завладев многомиллионным состоянием. Ради этого они готовы даже переодеться в женское платье со всеми вытекающими. И вроде все идет по плану, пока в дело не вмешивается непредсказуемая переменная – любовь. Не забудьте приобрести билеты.
Cover Show «Сектор Газа»
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
22:00
Коллектив из Саратова «Дави на газ» исполнит все хиты легендарной группы «Сектор газа». Атмосфера концертов во многом пересекается с «секторовской» в плане звучания, но коллектив играет уникальную и органичную музыку, а не просто копирует кумиров. В разное время ребята выступали на одной сцене с «Монгол Шуудан», «Элизиум», Александр Пушной & The Band, «Иван-Кайф», AS/DS, Eazy Dizzy, «Манго-Манго», «Мамульки бенд», Depeche Boat и «Солнечные дни».
29 и 30 сентября
Экстрим-шоу каскадеров
Картодром
16:00
По материалам Интернет-журнала «Морс» и группы ВК «Мероприятия Курска»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.