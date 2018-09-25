В Курске выберут уникальную девушку
Впервые в городе пройдет региональный финал самого масштабного конкурса красоты и таланта «Ты Уникальная». Это не конкурс моделей, это проект для простых девушек, со своими историями, нравами, увлечениями. Для отбора нет строгих параметров. Претендентке необходимо обаять комиссию своей харизмой, энергетикой, талантом. Победительница Регионального этапа отправится в Санкт-Петербург и представит город Орел на Всероссийском финале, а так же поборется за главный приз – машину или квартиру.
Участницы регионального финала не останутся без подарков. Кому-то из них достанется шуба, ювелирное украшение, путевка на море и другие приятные призы.
На протяжении полутора месяцев проходят кастинги, что бы набрать около сорока человек. После чего участниц ждут мастер-классы с ведущими деятелями Орла и Питера. Дисциплины будут направлены не только на внешнюю женскую красоту, но и внутреннюю – психологи проекта поработают с каждой из участниц. Финальный мастер-класс проведет учредитель конкурса Алексей Кашин – психотерапевт по образованию, один из основателей теста WAY «Психология женского счастья».
Помимо мастер-классов участниц ждут профессиональные фотосессии, репетиции по хореографии, актерскому мастерству, подиумному шагу (постановка дефиле).
Региональный финал пройдет в ноябре в зале Конгресс-холла ТМК «ГРИНН». Это будет грандиозное театрализованное шоу со спецэффектами, артистами, но главные героини – это участницы, которые предстанут перед 25 членами жюри, продемонстрировав свое умение держаться на сцене и свои таланты.
Девушкам необходимо пройти пять этапов:
1 этап. Визитная карточка (знакомство членов жюри и зрителей конкурса с участницами);
2 этап. Постановочный выход в купальниках;
3 этап. Творческое выступление - мюзиклы (модерн, рок-н-ролл, рок, джаз и т.д)
4 этап. Дефиле в вечерних платьях;
5 этап. Интеллектуальное соревнование.
Организаторы приглашают всех жителей города поддержать участниц и выбрать Уникальную девушку Орла.
Региональный директор проекта «Ты Уникальная» в Курске, Орле и Белгороде – Татьяна Киреева. Она провела подобный проект «Ты уникальная невеста» Курск 2018, финал которого состоялся 13 июня 2018 года.
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