В Курске выберут уникальную девушку

Участницы регионального финала не останутся без подарков. Кому-то из них достанется шуба, ювелирное украшение, путевка на море и другие приятные призы.

На протяжении полутора месяцев проходят кастинги, что бы набрать около сорока человек. После чего участниц ждут мастер-классы с ведущими деятелями Орла и Питера. Дисциплины будут направлены не только на внешнюю женскую красоту, но и внутреннюю – психологи проекта поработают с каждой из участниц. Финальный мастер-класс проведет учредитель конкурса Алексей Кашин – психотерапевт по образованию, один из основателей теста WAY «Психология женского счастья».

Помимо мастер-классов участниц ждут профессиональные фотосессии, репетиции по хореографии, актерскому мастерству, подиумному шагу (постановка дефиле).

Региональный финал пройдет в ноябре в зале Конгресс-холла ТМК «ГРИНН». Это будет грандиозное театрализованное шоу со спецэффектами, артистами, но главные героини – это участницы, которые предстанут перед 25 членами жюри, продемонстрировав свое умение держаться на сцене и свои таланты.

Девушкам необходимо пройти пять этапов:

1 этап. Визитная карточка (знакомство членов жюри и зрителей конкурса с участницами);

2 этап. Постановочный выход в купальниках;

3 этап. Творческое выступление - мюзиклы (модерн, рок-н-ролл, рок, джаз и т.д)

4 этап. Дефиле в вечерних платьях;

5 этап. Интеллектуальное соревнование.

Организаторы приглашают всех жителей города поддержать участниц и выбрать Уникальную девушку Орла.

Региональный директор проекта «Ты Уникальная» в Курске, Орле и Белгороде – Татьяна Киреева. Она провела подобный проект «Ты уникальная невеста» Курск 2018, финал которого состоялся 13 июня 2018 года.