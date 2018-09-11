Фестиваль «Куликово поле 2018» пройдет в Курске

Курянам предлагают отправиться в тур выходного дня на фестиваль военно-исторической реконструкции «Куликово поле», которая развернется 15 сентября в 7 утра по ул. Ленина, 54.

Вход на фестиваль бесплатный. Отдельно оплачиваются вход в музей и вход на трибуны с сидячими местами.

Откроет фестиваль группа «Сколот». Их музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – от древнейших времен до наших дней, от серьезной героико-ратной тематики до веселых праздничных напевов.

Для участия нужно оставить заявку. Стоимость: 1700 рублей.

По материалам Интернет-журнала «Морс».