Фестиваль «Куликово поле 2018» пройдет в Курске
На выходных есть возможность побывать в красивых местах, окунуться в эпоху Золотой Орды и послушать музыку в стилистике славянского, кельтского и скандинавского фольклора.
Курянам предлагают отправиться в тур выходного дня на фестиваль военно-исторической реконструкции «Куликово поле», которая развернется 15 сентября в 7 утра по ул. Ленина, 54.
Вход на фестиваль бесплатный. Отдельно оплачиваются вход в музей и вход на трибуны с сидячими местами.
Откроет фестиваль группа «Сколот». Их музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры – от древнейших времен до наших дней, от серьезной героико-ратной тематики до веселых праздничных напевов.
Для участия нужно оставить заявку. Стоимость: 1700 рублей.
По материалам Интернет-журнала «Морс».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.