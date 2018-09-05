В Курске пройдет осенний фримаркет

В одном из залов разместится «гаражная распродажа».

— Да, раньше мы никогда не устраивали ее на фримаркете. Но в этот раз решили условно разделить акцию на две части. Традиционный бесплатный формат сохранится. Но если у вас есть вещи, которые все-таки сложно отдать даром, то вы можете выставить их на продажу за небольшую цену — максимум 1,5 тысячи рублей, — отметила организатор мероприятия Карина Мыцких.

На фримаркете, как и в прошлые разы, пройдут лекции, презентации и мастер-классы. Главный акцент — на теме экологии.

— Сейчас принимаются заявки на выступления, связанные с данной темой. Это может быть лекция про питание, строительство, создание новых вещей из подручных материалов. Может быть, кто-то захочет рассказать о своем уникальном и полезном проекте, путешествиях, творчестве, — добавила Карина.

По всем вопросам можно связаться с организатором фримаркета ВКонтакте. Начало мероприятия — в 14:00.

По материалам РИА «Курск сегодня».