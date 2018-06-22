В Курске пройдет летняя джазовая вечеринка
Курская филармония и маэстро Леонид Винцкевич приглашают на летнюю джазовую вечеринку Hoт Summer Jazz. Она пройдет 23 июня в 19:00 на Театральной площади. Музыку будут играть в формате традиционного городского проекта «Субботний вечер».
Перед курскими зрителями выступят ансамбли «Новое искусство» и «Ростань», а также вокалисты Евгений Воробьев и Майя Гицина.
Концерт может посетить любой желающий — вход свободный, количество мест не ограничено. Организаторы обещают, что мероприятие состоится при любой погоде.
Текст: Кристина Горбатенко.
По материалам интернет-журнала «Морс».
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