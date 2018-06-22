В Курске пройдет летняя джазовая вечеринка

Перед курскими зрителями выступят ансамбли «Новое искусство» и «Ростань», а также вокалисты Евгений Воробьев и Майя Гицина.

Концерт может посетить любой желающий — вход свободный, количество мест не ограничено. Организаторы обещают, что мероприятие состоится при любой погоде.

Текст: Кристина Горбатенко.

По материалам интернет-журнала «Морс».