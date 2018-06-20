18+

В Курске пройдет гараж-sale

23 и 24 июня в Bananas Bike & Bar куряне можно будет пересмотреть свой гардероб, отобрать «ждунов» счастливого случая и найти им новых хозяев. И заодно подыскать что-то для себя. Иными словами, ЭКО-маркет, безотходный обмен. 

  • Фото: novate.ru

Помимо шопинга, на маркете пройдут лекции о современных трендах в изучении психологии личности. Их прочитает Анна Суханова – психолог и психотерапевт. Чтобы участвовать, нужно записаться у Angelina Popova.

По материалам интернет-журнала «Морс».

Комментарии (0)
Автор: Полина
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Новости партнеров