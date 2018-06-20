В Курске пройдет гараж-sale
23 и 24 июня в Bananas Bike & Bar куряне можно будет пересмотреть свой гардероб, отобрать «ждунов» счастливого случая и найти им новых хозяев. И заодно подыскать что-то для себя. Иными словами, ЭКО-маркет, безотходный обмен.
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Фото: novate.ru
Помимо шопинга, на маркете пройдут лекции о современных трендах в изучении психологии личности. Их прочитает Анна Суханова – психолог и психотерапевт. Чтобы участвовать, нужно записаться у Angelina Popova.
По материалам интернет-журнала «Морс».
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