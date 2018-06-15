Уикенд в Курске с 16 по 17 июня

Для тех, кто уже давно ждал новых приключений суперсемейки, состоится презентация второй части мультфильма. На мероприятии все желающие смогут поучаствовать в разнообразных конкурсах и викторинах, выиграть призы и подарки. Инициативные куряне получат возможность прийти со своим супергеройским костюмом и стать моделью в настоящем дефиле.

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Золотухино

Фестиваль красок Холи

17:00