Уикенд в Курске с 16 по 17 июня
Фестиваль красок Холи, вечер кавер-версий песен группы Nirvana и многое другое – как весело провести эти выходные в городе.
16 июня
ТРЦ «МегаГРИНН», ул. К. Маркса, 68
Презентация мультфильма «Суперсемейка 2»
17:00
Для тех, кто уже давно ждал новых приключений суперсемейки, состоится презентация второй части мультфильма. На мероприятии все желающие смогут поучаствовать в разнообразных конкурсах и викторинах, выиграть призы и подарки. Инициативные куряне получат возможность прийти со своим супергеройским костюмом и стать моделью в настоящем дефиле.
Подробности по телефону: 733-533
Золотухино
Фестиваль красок Холи
17:00
Любители веселья без правил смогут посетить шумный и невероятно красочный фестиваль Холи. Тонны разноцветных фейерверков, сотни участников и яркая шоу-программа усилят летнее настроение.
Вход свободный, а 1 пакет краски обойдется вам в 100 рублей.
Антикафе «НЕформат»
Ночь настолок
20:00
Антикафе «НЕформат» и магазин настольных игр «46 Котов» организует ночь настолок. Поиграем в любые из 100 настольных игр и попьем чаю. Кстати, первая игра с передвижением фишек на доске появилась около 3500 лет до нашей эры. Ее назвали «Сенет», что переводится как «прохождение».
Подробности по телефону: +7-920-260-06-00.
Стоимость: 300 рублей
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA», ул. Ленина, 77Б.
Акустический кавер-концерт группы Lope
20:00
Песни группы Nirvana спустя много лет остаются популярными, востребованными и любимыми уже у нескольких поколений поклонников рока. Ребята из Москвы приедут в Курск, чтобы исполнить бессмертные хиты Курта Кобейна.
Подробности по телефону: 220-988.
17 июня
Парк «Боева Дача»
Культурный выходной
17:00
Творческая мастерская ForestROOM и просветительское движение «Возрождение» приглашают на культурный выходной. Гостей ждут публичные чтения поэзии, выступление артистов Драмтеатра и литературно-драматургическая викторина. А еще установят арт-объект «Книжная башня». Он работает по принципу буккроссинга – любой может взять что-нибудь почитать или отдать свою книгу.
Ул. Дружининская, 7а
Новый раунд «Мафии»
19:00
Командная психологическая игра с детективным сюжетов, где каждый может стать шерифом, доктором, мирным жителем или той самой мафией. Куряне смогут посетить вечер игры в «Мафию», где внимательность и интуиция выходят на первый план. Добро или зло? На чьей ты стороне – решать карте.
Сколько: 200 рублей. Для новичков – 100.
Подробности по телефону: +7-906-574-19-01.
По материалам интернет-журнала «Морс» и КurskTV.ru.
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