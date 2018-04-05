В Курске пройдет fashion-девичник с модным стилистом и блогером

Девушка окончила Институт репутационных технологий Art&Image – лидер дополнительного образования Москвы, который готовит специалистов для работы в индустрии моды. Сотрудничала с российскими фэшн-брендами, открывала магазины женской одежды в регионах.

На мероприятии вас ждут мастер-класс от Ольги Каминской, рассказ о тенденциях весна-лето 2018, о том, как составить базовый гардероб и что носить, чтобы выглядеть моложе и стройнее. Стилист покажет топ-10 вещей этой весны и их сочетания на разные случаи жизни и представит новинки весенних коллекций 2018 года.

Вы сможете задать ей интересующие вас вопросы, взять автограф и сделать снимки в стильной фотозоне. А на финал вечера организаторы запланировали праздничный фуршет и розыгрыш подарков от спонсоров.

Подробности – по телефонам: +7 (910) 731-81-19 и +7 (910) 312-32-92.