Уикенд в Курске с 24 по 25 марта

Арт-клуб БАРRe

12:00

Концерт Дениса Михайлова (группа «Обе-Рек»)

Философ по образованию, журналист по профессии, музыкант по призванию: Денис Михайлов снова появится на курской сцене. Но не просто дать очередной концерт, а встретиться с друзьями и поделиться новым творчеством. В своих текстах музыкант простыми словами говорит о самом важном – о том, что волнует каждого. Свои концерты он шутливо сравнивает с психологическими тренингами, которые помогают разобраться в себе и, возможно, найти решение в непростой ситуации.