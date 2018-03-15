Уикенд в Курске с 16 по 18 марта

Арт-площадка «Артис»

19:00

Показ анимационного кино 23 открытого фестиваля российского кино

Там представят новейшие мультфильмы.

Фестиваль ежегодно проходит в Суздале. Профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Мультфильмы демонстрируются зрителям по всей стране.

Лучший, по мнению зрителей, фильм получит специальный приз фестиваля на торжественной церемонии его закрытия 17 марта.

По всем вопросам: 550-885