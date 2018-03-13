30 случайных вопросов об истории Курска

6. Какую церковь долгое время не могли освятить?

Всехсвятскую церковь на улице Энгельса 7. Она была построена в 1819 году, а освящена только в 1836-м. Само строительство началось ещё в 1813 году на средства местного купца С. А. Александрова. Первоначально храм был освящён в часть Святой Екатерины, но в итоге освящение произошло в честь Всех Святых. Кроме этого, уже в наше время к храму был пристроен южный придел, освящённый в честь ещё одного святого – Алексея, человека Божьего.

7. Что делали белгородские художники с рыбьими костями?

Писали на них иконы. Когда-то город Белгород и прилегающие к нему земли относились к Курской губернии, а затем к Центрально-Чернозёмной области. По сообщению одного из путешественников, на белгородчине в некоторых селениях занимались весьма необычным видом иконописи. Для этого брали кости крупной рыбы, чаще всего череп, и на нём писали образ. На сегодняшний день известно не много таких икон, одна из них была написана ещё в XVII столетии в Украине.

8. В каком году в Курске было столько же осадков как в декабре 2017 года?

Ни в каком. По крайней мере так можно утверждать при знакомстве с более чем столетней историей наблюдения погоды в Курске. Последний раз максимум осадков в декабре был отмечен в 1918 году, но нынешний 2017 год побил и его рекорд. А 17 декабря вошло в историю с отметкой +7 и это рекорд с 1993 года, когда была зафиксирована аномальная температура для этого времени: +4,3 градуса.

9. Что раньше называли прозябаемым царством?

Флору того или иного края. В старинной научной литературе XVIII столетия были приняты длинные и чрезвычайно подробные заглавия книг. Их язык отличается для современного читателя обилием устаревших к нашему времени слов. Одно из старых выражений, которое можно найти в старинных книгах библиотеки Асеева, относится к наименованию флоры. В стародавние времена флору часто называли прозябаемым царством, от слова «прозябать», что значило «расти» или «бесцельно жить», то есть существовать как растение.

10. Зачем в зале ожидания курского железнодорожного вокзала размещаются четыре балкона?

Это наблюдательные посты. В некоторых вокзалах, построенных в советское время, можно увидеть необычайно маленькие балконы, выходящие на центральный зал ожидания. Такие балкончики могли служить для безопасности и наблюдения за порядком внутри вокзала.