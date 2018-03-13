30 случайных вопросов об истории Курска
Наши коллеги из интернет-журнала «Морс» продолжают изучать родной город со всех, даже самых неоднозначных, его сторон. Историк Яков Бондарев нашел ответы на случайные и неожиданные вопросы о Курске и его жителях.
1. С кем рекомендовал поговорить «Путеводитель по Курску» 1837 года?
С астрономом Семёновым. К 30-м годам XIX века астроном-самоучка из Курска стал звездой и настоящей достопримечательностью города. В одном из самых ранних путеводителей по городу, составленному для императорской фамилии, упоминается множество харчевен, памятников, учреждений и чудесных пейзажей. Удивительно, но кажется все, кто желал познакомится с Семёновым, в любое время могли подъехать к его дому и поговорить о науке или задать любые вопросы о его необычных экспериментах.
2. В каком книжном магазине можно было купить абонемент на чтение?
В книжной лавке в доме Полторацкого, который находился когда-то на Красной площади. Книги в старину стоили дорого. А охотников почитать интересную и качественную литературу в докомпьютерную эру было гораздо больше, чем сейчас. Но способных покупать книжные новинки в личное пользование было не так много. Пытаясь хоть как-то поправить это дело, частные лица стали открывать свои библиотеки для публичного пользования. Вдобавок в некоторых книжных магазинах можно было приобрести специальный абонемент, благодаря которому читатель мог ознакомиться со свежей литературой и журналами прямо в магазине.
3. Кто финансировал строительство Знаменского монастыря?
Куряне и жители губернии. Было собрано около 700 тысяч рублей. Главными жертвователями были дворяне и купеческое сословие, но от людей рангом ниже было получено тоже достаточно средств, чтобы возвести за 10 лет крупнейший собор губернии. Новое здание строилось не только как храм, но и как своеобразный памятник победы в Отечественной войне 1812 года. В своём завершённом виде собор больше напоминал западноевропейский образец церковного зодчества и, как говорили, сооружен он был не по канону. Поэтому когда в начале 1990-х годов встал вопрос о восстановлении облика храма, вторую колокольню, которая придавала собору вид католического храма, возводить не стали.
4. Какой губернатор подарил погорельцам новые дома?
Бурнашёв. Он же на свои деньги построил 10 новых домов, каланчу с пожарным сараем и хлебный магазин. Пожары в прошлом были гораздо масштабнее и происходили в любое время года. Ненадёжное и слабое оснащение пожарных команд сводили на нет все их старания. В прошлом зачастую спасали не сам горящий дом, а постройки рядом, на который огонь мог перейти. В противном случае выгорала половина улицы. Как раз такой случай и произошёл в то время, когда губернатором был Степан Данилович Бурнашёв.
5. Как питались курские арестанты в начале XIX века?
Исходя из средств. В камерах были прикреплены листы с ценами на съедобные припасы. Арестанты могли выбрать одного человека из своих, который бы готовил им еду, исходя из суммы на руках. Такими льготами обладали не все тюремные дома. В Курске такая тюрьма находилась за Херсонскими шпилями, то есть формально за границей города, там, где сейчас находится на улице Пирогова СИЗО-1.
6. Какую церковь долгое время не могли освятить?
Всехсвятскую церковь на улице Энгельса 7. Она была построена в 1819 году, а освящена только в 1836-м. Само строительство началось ещё в 1813 году на средства местного купца С. А. Александрова. Первоначально храм был освящён в часть Святой Екатерины, но в итоге освящение произошло в честь Всех Святых. Кроме этого, уже в наше время к храму был пристроен южный придел, освящённый в честь ещё одного святого – Алексея, человека Божьего.
7. Что делали белгородские художники с рыбьими костями?
Писали на них иконы. Когда-то город Белгород и прилегающие к нему земли относились к Курской губернии, а затем к Центрально-Чернозёмной области. По сообщению одного из путешественников, на белгородчине в некоторых селениях занимались весьма необычным видом иконописи. Для этого брали кости крупной рыбы, чаще всего череп, и на нём писали образ. На сегодняшний день известно не много таких икон, одна из них была написана ещё в XVII столетии в Украине.
8. В каком году в Курске было столько же осадков как в декабре 2017 года?
Ни в каком. По крайней мере так можно утверждать при знакомстве с более чем столетней историей наблюдения погоды в Курске. Последний раз максимум осадков в декабре был отмечен в 1918 году, но нынешний 2017 год побил и его рекорд. А 17 декабря вошло в историю с отметкой +7 и это рекорд с 1993 года, когда была зафиксирована аномальная температура для этого времени: +4,3 градуса.
9. Что раньше называли прозябаемым царством?
Флору того или иного края. В старинной научной литературе XVIII столетия были приняты длинные и чрезвычайно подробные заглавия книг. Их язык отличается для современного читателя обилием устаревших к нашему времени слов. Одно из старых выражений, которое можно найти в старинных книгах библиотеки Асеева, относится к наименованию флоры. В стародавние времена флору часто называли прозябаемым царством, от слова «прозябать», что значило «расти» или «бесцельно жить», то есть существовать как растение.
10. Зачем в зале ожидания курского железнодорожного вокзала размещаются четыре балкона?
Это наблюдательные посты. В некоторых вокзалах, построенных в советское время, можно увидеть необычайно маленькие балконы, выходящие на центральный зал ожидания. Такие балкончики могли служить для безопасности и наблюдения за порядком внутри вокзала.
11. Где в Курске раньше размещался Белгород?
В районе современной автостоянки. Белгородом в старом Курске называли бастион на месте Меловой башни. Название “Белгород” бастион получил из-за известняковых выходов на береговом обрыве. Сейчас это место занимает автостоянка на улице Сонина, которую хорошо видно, если посмотреть направо, проезжая по направлению к Красной площади.
12. Какую гимназию закончил Семён Алексеевич Лавочкин?
Курскую мужскую гимназию. Сейчас её помещение занято КЭАЗом. Настоящее имя известного советского авиаконструктора – Симон Альтерович. Он родился в еврейской семье в Смоленске, но так как черта оседлости не позволяла евреям жить в столицах и учиться в этих городах, то юноши еврейского происхождения могли пройти обучение только в провинциях. В 1917 году Лавочкин закончил Курскую мужскую гимназию с золотой медалью. Из Курска же Семён Алексеевич ушёл добровольцем в Красную Армию. Так начиналась военно-техническая карьера конструктора, одного из самых лучших истребителей середины XX века.
13. Чей hand–made был отправлен на всемирную выставку в Чикаго в 1893 году?
Курских гимназисток. В то время уроки рукоделия преподавала в Мариинской женской гимназии В.П. Толмачёва. Эти уроки имели большой успех и притягивали к себе десятки талантливых гимназисток Курска. Сделанные руками курских умелиц, различные вещи в 1896 году выставлялись на Нижегородской всероссийской художественно-промышленной выставке, за что Мариинская женская гимназия получила почётный диплом.
14. Где крестили одного из самых популярных в истории России святых?
В деревянной Ильинской церкви Курска. Эта церковь стояла на месте, где сейчас находится Воскресенско-Ильинский храм, построенный на деньги прихожан в 1768 году. Именно здесь летом 1759 года родился мальчик, которого родители назвали Прохор. Курские купцы и не подозревали, что в скором времени мальчик станет почитаемым в России монахом Серафимом Саровским, подвиги и биография которого станут известны во всём христианском мире.
15. У какого курского храма в колокольню были вмонтированы часы?
У Знаменского собора. Собор получил часы и огромный циферблат только в конце XIX столетия. Они были вмонтированы в двухбашенную колокольню в западной части собора. Подобно лондонскому Биг Бену, часы были с боем, который раздавался на всю округу и сообщал время. Кроме часов в колокольне были четыре колокола, крупнейший из которых весил 17 тонн, он был подарен белгородским купцом.
16. В спектакле по пьесе какого фантаста впервые сыграл Михаил Щепкин?
Курский актёр Михаил Семёнович Щепкин начал свою театральную карьеру со спектаклей по пьесам известных писателей XVIII века. Первый профессиональный спектакль Михаила Семёновича был поставлен по пьесе французского писателя Луи-Себастьяна Мерсье и назывался «Зоа». В этом спектакле юный Щепкин заменил актёра, ушедшего в запой. Любопытно, что Мерсье был автором одного из первых фантастических романов под названием «2440 год», где описал Париж будущего.
17. Какая книга была издана в Курске первой?
«Благополучное время, или разговор мальчика со стариком». Автором этого произведения был курянин Иван Васильев. Ещё в мае 1792 года в Курск прибыл небольшой обоз, в котором были типографские станки и различное оборудование, для создания первой в истории города типографии. С обозом в город приехали и немецкие мастера. Они помогли организовать собственное печатное дело, и уже до конца года были изданы тиражи пяти курских книг.
18. Какого святого избивали в Курске?
Феодосия Печерского. Один из первых монахов на Руси вырос в Курске. Отношения в семье, судя по Житию, были весьма напряжёнными. Феодосия, не любившего общаться со сверстниками и выполнять обычные для подростков обязанности, нередко избивала собственная мать. Он носил вериги и мечтал уйти в монастырь. После долгих душевных метаний будущий святой наконец решил убежать из дома в надежде обосноваться в каком-нибудь киевском монастыре. Но юный возраст Феодосия показался настоятелям монастырей не подходящим для монаха-отшельника. Единственный, кто принял молодого курянина, оказался Антоний Печерский, с которым Феодосий основал знаменитый Киево-Печерский монастырь.
19. Почему приехавшие в Курск чеченцы плакали?
В сентябре 1859 года через город Курск проходил маршрут этапа Шамиля, совсем недавно воевавшего с Россией на Кавказе, но в конечном итоге проигравшего. Гости посмотрели город, пообщались с курским губернатором, а затем посетили театр. В театре давала представление итальянская оперная труппа. По словам очевидцев, при исполнении арии Элеоноры из «Травиаты», Шамиль и его ближайшие соратники заплакали, но уже через какое-то время громко хохотали, слушая отрывок из оперы «Севильский цирюльник».
20. Какая икона якобы помогает излечиться от алкоголизма?
Икона «Неупиваемая чаша». Такая икона и молитвы к ней, по мнению православных христиан, могут помочь в борьбе за трезвый образ жизни. Любопытно, что на иконе изображён младенец Иисус, сидящий прямо в чаше для причастия. На проспекте Дружбы в 2000 году была освящена часовня в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
21. Где на Красной площади можно было увидеть Звезду Давида?
На ограде Знаменского собора. Эта ограда попала на старинную фотографию, сделанную во время приезда Николая II в Курск. На самом деле гексаграмму или шестиконечную звезду использовали многие народы древности. В иудаизме шестиконечная звезда утвердилась как символ лишь в XIX веке. Считается, что именно такой формы были щиты у воинов царя Давида, хотя никаких реальных исторических подтверждений этому нет. Христиане находят неоднократные упоминания звезды в Новом Завете. Так, например, в Откровении Иоанна Богослова (глава 2, стихи 26-28) говорится: «Кто побеждает и соблюдает дела Мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего; и дам ему звезду утреннюю».
22. О чём просил курян полицмейстер в 1872 году?
Не мешать пожарным. В мае 1872 года по Курску были расклеены объявления, в которых местное население предупреждалось об ответственности и штрафах в случае, если те будут продолжать мешать огнеборцам исполнять свои обязанности. Часто при возникновении пожара собиралась толпа горожан, которые нередко прорывались через линию оцепления и донимали пожарных своими советами и вопросами.
23. Что держали в руках революционеры в парке Героев Гражданской войны?
Смотря о каком времени говорить. В конце ноября 1919 года на территории будущего парка похоронили расстрелянных белыми большевиков и сочувствующих новой власти. С тех пор и до Великой Отечественной войны в парке постоянно хоронили партийных деятелей. После кардинальной реконструкции парка в 1970-х годах был открыт памятник павшим героям гражданской войны с вечным огнём. В 1977 году он представлял собой стоящих в полный рост четверых красноармейцев с телом убитого товарища, которое они поднимали выше своих голов. Через короткое время тело по непонятным причинам убрали, вручив красноармейцам по винтовке. Потом винтовки и вовсе исчезли из рук героев, остались лишь приклады. Сейчас воины снова держат оружие.
24. Где куряне могли видеть туманные картины?
В Лазаретном саду. В XIX веке в саду, который находился на территории поликлиники №1 на улице Садовой, часто проводили спортивные игры, концерты, запуски фейерверков, спектакли ипредставления при помощи Волшебного фонаря. Горожанам показывали разнообразные картинки и фотографии на пластинках, которые проецировались благодаря специальному фонарю на белые полотна или густые клубы дыма, от чего их и прозвали туманными картинами. 1 июля 1884 года зачарованные куряне увидели последствия мощного землетрясения на острове Искья, Статую Свободы в США, иллюминацию Московского Кремля, «допотопного зверя Ихтиозавра», крушение шхуны, айсберг в Северном ледовитом океане и многое другое. Представления нередко комментировались и длились больше часа.
25. Как можно было найти зловонный фонтан?
По запаху. Шутка. На деле более ста лет назад улицы Курска представляли собой не самый совершенный образец чистоты и гигиены. В Георгиевском сквере (ныне Пролетарский сквер) проблема осложнялась тем, что горожане превратили местный фонтан в самое настоящее отхожее место, после чего зловония начали отравлять всю округу вплоть до улицы Херсонской (улица Дзержинского).
26. Где рисовали портреты в довоенном Курске?
На Покровском рынке, например. По воспоминаниям курянина Владимира Ковалева, на рынке можно было увидеть высокого старика в пенсне, в рубахе, в серых брюках и в сандалиях, на котором висела картонка с надписью «Учу, читаю, пишу, рисую». Старик с выражением читал газеты неграмотным, рисовал карандашом портреты и каллиграфическим почерком писал письма.
27. Где похоронен Голод?
На Херсонском старом еврейском кладбище. На этом кладбище похоронены как минимум четверо курян еврейского происхождения с фамилией Голод. Среди фамилий, нанесённых на надгробия, встречаются также весьма необычные для курского края: Атлас, Бараш-Кац, Ерусалимчик, Закс, Кролик, Шпектор, Поток, Правидло, Пресс, Рыжик, Фабрикант, Школьник и Вареник.
28. Как поймать в реке Кур хариуса и кету?
Поехать для начала в Хабаровский край. Именно там протекает большая горная река под названием Кур длиною более 400 километров. Тамошний Кур чрезвычайно богат самыми разнообразными видами рыб, ради которой иногда приезжают рыбаки из других областей России.
29. Где висел замок от Спасских ворот Кремля после 1917 года?
На амбаре. Уроженец Курской губернии Яков Коптев служил в Кремле в 56-ом запасном полку и по указанию командира должен был запирать Спасские ворота в 11 часов вечера и открывать их рано утром. После занятия Кремля большевиками замок хотели выкинуть, но Коптев забрал его в свою деревню. В Сидоровке он устроился кладовщиком и вешал кремлёвский замок на амбар. А в 1957 году старик продал его за 20 рублей Курскому краеведческому музею, где он хранится и сейчас.
30. Когда брак с курянкой считался льготой?
В 1917 году. Согласно циркуляру Военного министра Временного Правительства, посланному Курскому губ.комиссару, военнопленным было разрешено вступать в брак с русскими девушками, получая при этом гражданство и рабочее место. При этом не все «бывшие» иностранцы могли сочетаться законным браком с курянками. В первую очередь, это касалось военнопленных славянских народов, на которых не поступало жалоб и за которых могли поручиться граждане России.
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