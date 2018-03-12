В Курске покажут «Спящую красавицу»

В его основе – история любви из сказки о Спящей красавице. В трюках люди будут парить в воздухе, перемещаться в пространстве, внезапно исчезать и снова появляться. Самые смелые смогут стать участниками фокусов на сцене и убедиться в реальности происходящего.

Создавать чудеса на сцене помогут несколько тонн иллюзионной аппаратуры, декораций и спецэффекты, сообщает интернет-журнал «Морс».