В Курске покажут «Спящую красавицу»
14 марта в 19:00 в ДК Железнодорожников суперфиналист «Минуты славы» Виктор Шишко представит иллюзионное шоу.
В его основе – история любви из сказки о Спящей красавице. В трюках люди будут парить в воздухе, перемещаться в пространстве, внезапно исчезать и снова появляться. Самые смелые смогут стать участниками фокусов на сцене и убедиться в реальности происходящего.
Создавать чудеса на сцене помогут несколько тонн иллюзионной аппаратуры, декораций и спецэффекты, сообщает интернет-журнал «Морс».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.