Уикенд в Курске с 8 по 11 марта

Творческий завод 5.40

20:00

Показ фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»

На большом экране будут досматривать трилогию «Хоббита» – 3-ю часть про приключения Бильбо Бэггинса – «Битва пяти воинств». Это экранизация повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (кстати, до начала съёмок третью часть хотели назвать так же). В фильме показаны события, которые происходят в Королевстве Эребор после того, как гномы разбудили спящего гигантского дракона Смауга, который летит на город Эсгарот. Огромная армия орков под командованием Азога приближается, вскоре разразится великая битва.

Чтобы попасть на сеанс, не забудьте заранее сообщить об этом организаторам.

11 марта