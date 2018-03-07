Уикенд в Курске с 8 по 11 марта
Музыкальное шоу на льду, созданное Евгением Плющенко, показ новейших мультфильмов, чайная церемония – как весело провести эти выходные в городе.
8 марта
Кинотеатры «Люксор», «Гриннфильм» и «Родина»
Премьера фантастического фильма «Излом времени»
В центре сюжета находится юная Мег Мурри, отец которой бесследно исчез во время научного эксперимента. После череды таинственных событий она отправляется на его поиски вместе с одноклассником и младшим кузеном. Им предстоят путешествия во времени и знакомство со странными мирами.
Кинотеатр «Люксор»
«Intimissimi на льду: Легенда о красоте»
Когда в один проект объединяются звезды оперы, спорта и моды, результат обещает быть ошеломительным. Блистательный тенор Андреа Бочелли и знаменитый фигурист Евгений Плющенко создали музыкальное шоу «Intimissimi на льду: Легенда о красоте». Сочетание оперы, классической музыки и фигурного катания весьма необычно, а световые эффекты в виде морских пейзажей и сияющего звездного неба лишь добавят эффектности. Шоу покажут на большом экран.
По всем вопросам: +7 (4712) 60-03-03
Арт-клуб БАРRe
19:00
Концерт Александра Шестерякова
Поэт, композитор и музыкант Александр Шестеряков – постоянный член жюри и ведущий творческих мастерских на многочисленных фестивалях авторской песни. Его песни звучат на Грушинском фестивале, сценах «Петербургского аккорда», «Эсхара» и, естественно, «Соловьиной трели». На выступлении в честь женского праздника Александр обещает исполнить лучшие и новые свои произведения.
По всем вопросам: +7 (906) 577-42-79
10 марта
Арт-пространство Forest LOFT
13:00
Открытая премьера
Художникам и любителям красивой и качественной анимации посвящается. На один день FOREST LOFT превратится в площадку XXIII российского фестиваля анимационного кино «Открытая премьера», известного всем как СУЗДАЛЬФЕСТ, и устроит специальный показ новейших мультфильмов. После запланирован бесплатный урок по скетчингу от преподавателя художественной школы Forest Иллариона Ахезина. Вход свободный, но надо записаться.
Творческий завод 5.40
20:00
Показ фильма «Хоббит: Битва пяти воинств»
На большом экране будут досматривать трилогию «Хоббита» – 3-ю часть про приключения Бильбо Бэггинса – «Битва пяти воинств». Это экранизация повести Толкина «Хоббит, или Туда и обратно» (кстати, до начала съёмок третью часть хотели назвать так же). В фильме показаны события, которые происходят в Королевстве Эребор после того, как гномы разбудили спящего гигантского дракона Смауга, который летит на город Эсгарот. Огромная армия орков под командованием Азога приближается, вскоре разразится великая битва.
Чтобы попасть на сеанс, не забудьте заранее сообщить об этом организаторам.
11 марта
Кофейня Black Cup
13:00
Чайная церемония
Внешняя сторона чайников из исинской глины гладкая, а внутренняя – пористая. Считается, что это позволяет чаю дышать. Такие чайники категорически нельзя мыть моющими средствами, чтобы не смыть вкус и аромат чая, которые впитала посуда. Организаторы чаепития в кофейне BLACK CUP обещают научить заваривать чай в чайнике из исинской глины и дать продегустировать несколько сортов.
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
20:00
Концерт Антона Рипатти
Интересный гость с чемоданом звуков из Праги – услышим блюз, джаз, эмбиент, немецкое кабаре, рок и нуар. Рипатти родом из Перми, но живет в Праге, где уже успел прославиться сценическими перформансами. Евгений Хавтан, лидер группы «Браво» отмечал чистоту произведений Антона: «Красиво, музыкально, стильно. Все записано на венгерский CTM310 без наложений, как в «золотые времена».
С русскими музыкантами Рипатти сколотил группу Babakaband и записал пятипесенный EP. В мини-альбоме монохромный гитарный нуар-блюз соседствует с меланхоличным роком, подбирается к сумрачному линчевскому блюзу и заканчивает полуночной балладой – такую дикую смесь надо слушать.
По материалам интернет-журнала «Морс» и группы VK «Мероприятия Курска».
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