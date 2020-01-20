В курском ЦУМе открылось арт-пространство «Дом культур»

Накануне столетнего юбилея ЦУМ реализует проект мультикультурной платформы, расположившейся на территории старейшего торгового объекта города. Сверхцель ЦУМа — обеспечить гостей не только товарами и услугами премиального качества, но и новыми уникальными впечатлениями и знаниями об актуальном отечественном и мировом искусстве.

Сотрудничество с объединениями и независимыми творческими единицами будет осуществляться на договорной основе. Критерии отбора участников платформы: оригинальность идеи, привнесение в региональный и городской культурный контекст качественно новых смыслов, использование нестандартных творческих приемов.

Время работы нового творческого пространства: с пятницы по воскресенье с 12 до 19 часов. Групповые и индивидуальные посещения в другие дни согласовываются непосредственно с организаторами экспозиций.

Как сообщает РИА «Курск сегодня», первой в «Доме культур» стала выставка современного искусства «Эпоха перемен». Большинство экспонатов принадлежат организаторам выставки — эксцентричным художникам Сергею Баженову и Олегу Радину. Немалый вклад внесли и железногорские художники из центра «Цикорий». По словам организаторов, на выставке собрались все жанры современного искусства: перформанс, инсталляция, живопись и видеоарт. Она будет работать до 10 февраля. Вход бесплатный, со стороны улицы Почтовой, дальше — по указателям.

По материалам курского ЦУМа и РИА «Курск сегодня»

Фото: Ланка Блик