18 января на 4-м этаже курского ЦУМа открылось арт-пространство «Дом культур». Это культурная платформа, где будут проходить всевозможные выставки, перформансы, лектории, паблик-токи и мастер-классы.
В курском ЦУМе открылось арт-пространство «Дом культур»
Накануне столетнего юбилея ЦУМ реализует проект мультикультурной платформы, расположившейся на территории старейшего торгового объекта города. Сверхцель ЦУМа — обеспечить гостей не только товарами и услугами премиального качества, но и новыми уникальными впечатлениями и знаниями об актуальном отечественном и мировом искусстве.
Сотрудничество с объединениями и независимыми творческими единицами будет осуществляться на договорной основе. Критерии отбора участников платформы: оригинальность идеи, привнесение в региональный и городской культурный контекст качественно новых смыслов, использование нестандартных творческих приемов.
Время работы нового творческого пространства: с пятницы по воскресенье с 12 до 19 часов. Групповые и индивидуальные посещения в другие дни согласовываются непосредственно с организаторами экспозиций.
Как сообщает РИА «Курск сегодня», первой в «Доме культур» стала выставка современного искусства «Эпоха перемен». Большинство экспонатов принадлежат организаторам выставки — эксцентричным художникам Сергею Баженову и Олегу Радину. Немалый вклад внесли и железногорские художники из центра «Цикорий». По словам организаторов, на выставке собрались все жанры современного искусства: перформанс, инсталляция, живопись и видеоарт. Она будет работать до 10 февраля. Вход бесплатный, со стороны улицы Почтовой, дальше — по указателям.
По материалам курского ЦУМа и РИА «Курск сегодня»
Фото: Ланка Блик
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