В Курск вернется кинофестиваль «Сталкер»

Он будет проходить с 25 февраля по 1 марта. Главная тематика фестиваля — защита прав человека. В России он проводится с 1995 года и традиционно открывается 10 декабря — в День принятия ООН «Всеобщей Декларации Прав Человека». Зрителям транслируются лучшие игровые и документальные фильмы по заявленной теме. Ежегодно в программе фестиваля участвуют свыше 120 лент.

Курск не в первый раз становится площадкой для данного мероприятия. Но с момента последней встречи со «Сталкером» прошло уже 5 лет. Возвращение, как обещают организаторы, будет грандиозным.

— Мы даем возможность людям окунуться в мир качественного отечественного кино, — прокомментировал генеральный продюсер фестиваля, директор Гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. — Зрители смогут увидеть глубокие режиссерские работы, отражающие душу героев, их радости и переживания, обнажающие многие проблемы современности.

Одна из актуальных тем этого года — мигранты. Им будет посвящена часть программы. Не перестают волновать кинематографистов и такие извечные вопросы, как насилие в семье, социальное сиротство, межнациональные конфликты.

Основные показы художественных фильмов пройдут в центре досуга «Юность». Например, на открытии фестиваля 25 февраля здесь представят работу режиссера Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» (18+). Картина получила множество наград. Она рассказывает о проблеме взаимоотношения отцов и детей. Главный герой хочет избавится от своего папы-уголовника, а теперь еще и калеки, и везет его умирать в дом инвалидов. Но по пути происходит много событий, которые заставляют его поменять отношение к жизни. После просмотра киноленты у зрителей также будет возможность пообщаться с ее автором, обменяться с ним мнениями.

Кстати, во время таких встреч в разных городах Александр Хант выбирает для своих проектов новые лица из аудитории. Так что у каждого вместе с культурным обогащением еще есть шанс попасть на большой экран.

Помимо «Витьки Чеснока», во время фестиваля покажу еще четыре игровых фильма — «Птица» (12+) Ксении Баскаковой, «Мой лучший друг» (16+) Элины Суни, «Золотая рыбка» (12+), который представит продюсер, заслуженный артист и деятель искусств России Борис Токарев, а также «Райские кущи» (16+) — это одна из последних режиссерских работ Александра Прошкина.

В программе «Сталкера» предусмотрены и сеансы документальных произведений. Их показы пройдут преимущественно в «Ассоли». Кроме того запланирована поездка в поселок Медвенка, где в кинотеатре «Юбилейный» представят фильм «Птица». Еще состоится выездная акция в исправительную колонию №2. Заключенные смогут оценить картину «Голова. Два уха».

Вход на все киносеансы и творческие встречи свободный. Дополнительную информацию по программе можно получить по телефонам 52-98-20, 52-98-19.

По материалам РИА «Курск сегодня»