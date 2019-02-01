По воскресеньям в феврале в курском драмтеатре будут показывать фильмы

По информации пресс-службы городской администрации, будет организовано три показа: 3, 10 и 17 февраля.

3 февраля — семейная комедия «Детки напрокат». Макс и Венера так непохожи на своих родителей, будто их подменили в роддоме. Обратившись к психологу, родители получают неожиданный совет — поменяться детьми. Так каждый получит такого ребенка, о котором мечтал.

Возрастное ограничение 12+

10 февраля — психологическая драма «Временные трудности» . Отец мальчика-инвалида выбирает, как ему кажется, единственно правильный способ поставить сына на ноги — относиться к нему как к здоровому человеку. «Ты не больной — у тебя временные трудности».

Возрастное ограничение 12+

17 февраля – семейная анимация «Принцесса и дракон». Принцесса Варвара — непоседливая мечтательница, она случайно отыскивает самую настоящую волшебную книгу, которая загадочным образом переносит ее в Страну Чудес. В этом незнакомом мире ей предстоит встретить дружелюбного Дракошу.

Возрастное ограничение 6+

Все сеансы начнутся в 13:00, а предсеансовые мероприятия – в 12.30. Билеты можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии. Справки по телефонам: 52-98-20, 70-30-79.

По материалам БезФормата