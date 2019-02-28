В Курской области появятся мобильные библиотеки и книжный центр

Работа будет вестись в рамках сотрудничества с книжным союзом.

По задумке, в мобильных библиотеках с помощью QR-кодов можно будет бесплатно скачивать в общественных местах на гаджеты электронные книги. А книжный центр станет уголком досуга, где будут не только продаваться книги, но и проходить презентации, встречи с писателями и поэтами. Кстати, творческие вечера с участием авторов бестселлеров планируют проводить регулярно.

– Мне очень нравится эта идея. Это начало нашей большой совместной работы по развитию культуры чтения. Роль книги в жизни каждого человека сложно переоценить. И наша общая задача – сделать книги общедоступными для всей категории населения, особенно для нашей молодежи, – подчеркнул Станислав Набоко.

Председатель комитета Российского книжного союза по региональному развитию Марина Абрамова в свою очередь отметила, что подобное сотрудничество уже налажено с 33 регионами РФ.

Для реализации проектов в ближайшее время в регионе будет создана специальная рабочая группа.

По материалам РИА «Курск сегодня»‎