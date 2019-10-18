В Курске открылась «Магия театра»

Центральной темой «Магии театра» стали знаменитые балетные постановки – «Спящая красавица», «Спартак», «Щелкунчик», «Раймонда», а также выдающиеся театральные деятели. Изображения размещены на монетах из драгоценных металлов – серебра, платины, золота и палладия.

«Экспонаты отчеканены небольшим тиражом: от 500 до 15 тысяч экземпляров. У горожан есть уникальная возможность познакомиться с интересными образцами, которые привлекают большое внимание нумизматов», – рассказал управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников.

Выставка будет работать до конца октября.

По материалам РИА «Курск сегодня»