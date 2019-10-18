В Курском драмтеатре работает мобильная фотовыставка. В экспозиции представлены изображения 19 лучших образцов монетного искусства.
В Курске открылась «Магия театра»
Центральной темой «Магии театра» стали знаменитые балетные постановки – «Спящая красавица», «Спартак», «Щелкунчик», «Раймонда», а также выдающиеся театральные деятели. Изображения размещены на монетах из драгоценных металлов – серебра, платины, золота и палладия.
«Экспонаты отчеканены небольшим тиражом: от 500 до 15 тысяч экземпляров. У горожан есть уникальная возможность познакомиться с интересными образцами, которые привлекают большое внимание нумизматов», – рассказал управляющий Курским отделением Банка России Евгений Овсянников.
Выставка будет работать до конца октября.
По материалам РИА «Курск сегодня»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.