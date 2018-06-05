В курской картинной галерее открылась выставка «Дейнека: Метод 2»

Выставка «Дейнека: Метод 2» продолжает идею выставки «Дейнека: Метод», которая была развернута в тех же залах в 2017 году. Посетителям предлагают проследить уникальный творческий подход, когда композиционные, тональные, цветовые составляющие используются в комплексе с идеей и образом.

По информации организаторов выставки, на ней будут экспонироваться ранние живописные постимпрессионистические этюды, хрестоматийные шедевры 20-30-х годов прошлого века «Футболист», «В облаках», «Натурщица. 1936», «В оккупации», знаковые работы «Пионер», «Автопортрет. 1948», классические портреты «П-т скульптора Т. Милешиной», мелкая пластика «Боксер», «На танке», монументальная скульптура «Гопак», картины позднего периода «Трудное решение», лиричные вещи камерного звучания «Утренний туалет», «В мастерской», графика подготовительного характера.

Некоторые работы мастера представят публике впервые. Побывать на выставке можно будет до середины сентября.

Текст: Олег Столбецов.

По материалам KurskTV.ru.