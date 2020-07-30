В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 21 августа. Подробности

"Ситуация пока стабильная, но «отпускать» ее рано. У нас впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти. Поэтому мы должны еще более ответственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем до 21 августа", – отметил Вениамин Кондратьев.

Также будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в закрытых помещениях - будут проводиться ежедневные рейды в кафе, ресторанах, магазинах, торговых центрах. В муниципалитетах сохраняется жесткий контроль за людьми, находящимися на самоизоляции по предписанию Роспотребнадзора. Сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Напомним, что на настоящий момент в крае 8072 подтвержденных случая заражения COVID-19. Из них 6918 человек – 86% – выздоровели, 108 пациентов умерли.

Начиная с 24 июля в регионе фиксируется рост заболевших, в сутки подтверждается по 90-95 новых случаев.

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