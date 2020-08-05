Во время судебного заседания Ефремов отказался признать вину в ДТП

Сегодня в Пресненском суде города Москвы прошло слушание по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади, которое произошло 8 июня.

По сообщению СМИ: в суде выступил сотрудник ДПС, который был на месте ДТП. Он сообщил, что в тот вечер артист находился в состоянии сильного опьянения: медицинское освидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.

"Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров (погибший. — Прим. ред.) был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. <...> Были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. <...> Он дал согласие на медицинское освидетельствование", — пояснил сотрудник ДПС.

Михаил Ефремов добавил, что не помнит, как его возили на освидетельствование.

Второй сотрудник ДПС заявил, что во время аварии Ефремов находился за рулем, никого другого в машине не было: по его словам, это подтверждали свидетели и сам актер.

"Я задал ему вопрос: "Вы управляли автомобилем?" Он ответил: "Да, я управлял". "Вы выпили?" – "Да, употребил алкогольный напиток". <...> Он каялся, говорил, мол, что же я наделал, что натворил", — пояснил сотрудник ДПС.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал



