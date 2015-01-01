Не зря Петербург — главный руферский город страны. Его панорама манит инстаграмеров и искателей приключений и острых ощущений. В Петербурге есть множество общедоступных обзорных площадок, где предстает вид на город на 360°, открытых в той или иной степени крыш, по которым даже водят официальные экскурсии, а также загадочных высот, которые доступны только бесстрашным сталкерам. Так что каждый может найти здесь место, откуда город виден как на ладони. Предлагаем три маршрута по петербургским крышам, одни фотографии которых уже поднимают уровень адреналина в крови. Дух авантюризма — это прекрасно, но не пытайтесь повторить подвиги Человека-Паука в реальности. Щекотать нервы лучше в комфортных условиях: скачайте игру Человек-Паук от Марвел и отправляйтесь в путешествие по крышам небоскребов «Большого яблока» вслед за любимым супергероем.

В центре 1 2 3 4 5 6 7 Для путешествия по крышам города понадобятся суперспособности: нечеловеческая ловкость, обостренное зрение, паучье чутье и несколько пар рук, чтобы нести все необходимое. Петербургские крыши — это не только риск (хотя и не без него), но и романтика. Где, как не в центре, насладиться видами исторических зданий, манящих своими атлантами, аттиками и маскаронами? Изучите наш маршрут по центру города, где с крыши Толстовского дома — Аничков мост во всей красе, а Пять углов раскрывают секрет суетливой жизни большого города прямо над головами ничего не подозревающих жителей дома Коммерческого училища. Доходный дом Яковлевых, ул. Фурштатская, 12 Здание на углу Фурштатской и Друскеникского имеет предельную высоту для этих улиц. Дом возвышается над Лютеранским кварталом, центром которого является церковь Святой Анны, фланкируемая двумя училищными зданиями XIX и начала ХХ века. Именно здесь с петровских времен начинает свою историю немецкая община Петербурга. С крыши дома открывается вид на череду пестрых фасадов, растянувшихся вдоль бульвара до Таврического сада, и, как на гравюрах, популярных в XIX веке, сочетаются купола Анненкирхе и Спасо-Преображенского собора. Доходный дом Я.В. Ратькова-Рожнова, ул. Пестеля, 13–15 Дом в первую очередь знаменит своей торжественной аркой, ведущей в парадный двор-курдонёр. Это было новаторским шагом со стороны архитектора П.Ю. Сюзора, ведь раньше парадному фасаду противопоставлялся мрачный неблагоустроенный двор, а в этой постройке они фактически стали равноправными. Громадный дом, занимающий целый квартал, сам по себе представляет большой интерес для любителей архитектуры, а с угла дома открывается не менее завораживающий вид — на Соляной переулок и Музей Штиглица, чье внешнее великолепие не уступает внутреннему. Особняк Н.В. Безобразовой (Академия театрального искусства), ул. Моховая, 34 В бывшем особняке генеральши Н.В. Безобразовой находится Академия театрального искусства. В прошлом году в вестибюле провели реставрацию, и теперь студенты и гости могут полюбоваться восстановленной лепниной и декором. Крыша представляет собой настоящий горный хребет из бывших атриумов, дормеров и печных труб. Отсюда отлично видны Инженерный замок и главные петербургские сады — Михайловский и Летний, а также Марсово поле. А стоящий напротив знаменитый дом страхового общества «Россия» предстает отсюда во всей своей красе. Дом компании «Зингер», Невский пр-т, 28 Дом компании «Зингер» на Невском проспекте, в самом сердце так называемого «золотого треугольника», ограниченного Дворцовой набережной, Невским проспектом и набережной канала Грибоедова, тоже является визитной карточкой города. Со смотровой площадки рядом с куполом открывается круговая панорама с лучшими видами на Казанский собор и храм Спаса на Крови. На крышу здания иногда водят экскурсии и проводят там фотосессии, что же касается самого купола, увенчанного земной сферой, то доступ в него могут организовать только сотрудники офиса «ВКонтакте». Кстати, подсветка купола меняется не случайно — разные цвета знаменуют важные события в календаре, например, во время ЧМ по футболу цвета менялись в честь победы той или иной сборной на матчах в Петербурге. Доходный дом Второго российского страхового общества, ул. Гороховая, 3 Темный исполин на Гороховой улице построен накануне Первой мировой войны, с началом которой обрывается славная эпоха петербургской архитектуры. Во время блокады на дворовом флигеле дома была возведена башенка МПВО (воздушной обороны), она сохранилась до наших дней и выполняет функцию смотровой площадки. Крыша этого дома очень привлекательна для фотографов и туристов, ищущих нестандартные панорамы города, ведь отсюда открывается невероятный вид на Исаакиевский собор, здание Главного адмиралтейства и даже Зимний дворец. Толстовский дом (корпус на Фонтанке), ул. Рубинштейна, 15–17 Дом, растянувшийся от улицы Рубинштейна до набережной Фонтанки, не нуждается в представлении. Тут живали писатели Аркадий Аверченко и Александр Куприн, художник Михаил Шемякин и поэт Евгений Рейн, певец Эдуард Хиль и многие другие деятели искусства. А еще дом послужил декорацией для многих фильмов — от «Вам и не снилось» до «Бандитского Петербурга» и даже «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В сложную планировку здания включена последовательность проходных дворов, соединенных арками, тут легко заблудиться между нарядными парадными дворами и колодцами, куда выходят черные лестницы. Со стороны набережной с дома открывается вид на самый длинный прямой участок Фонтанки и Аничков мост. Доходный дом Коммерческого училища, Загородный пр-т, 13 Дом в стиле модерн украшают две небольшие башенки с металлическим декором в виде женских головок. Интересно то, что созданы они были еще до появления электрической сварки, при этом детализация поражает мастерством исполнения. С крыши открывается вид на одно из главных мест притяжения города — так называемый перекресток Пяти углов, где пересекались судьбы многих литературных героев, а также на один из знаковых символов Петербурга — дом с башней на углу Загородного проспекта и улицы Рубинштейна. Кстати, если вечером в башне горит свет, значит, ее хозяин художник Сергей Семкин работает либо в гостях у него собралась арт-компания. Как составить маршрут по крышам Нью-Йорка от Человека-Паука. Подробности Игра «Человек-Паук» для PS4 ЗАГРУЗИТЬ

Вдоль Невы 1 2 3 4 5 6 7 Вы сова или жаворонок? Предпочитаете наблюдать закаты или встречать рассветы? А может, как небезызвестный персонаж, хотели бы попрощаться с Солнцем целых 43 раза за день? Конечно, для этого вам бы точно понадобились суперспособности, но у нас есть альтернатива — маршрут по крышам Петербурга, на которых можно встретить такие рассветы и проводить такие закаты, которые останутся в памяти на всю жизнь. А также из него вы узнаете, где жили ведущие артисты Мариинского театра и Консерватории в дореволюционной России и откуда открывается лучший вид на живописный Старо-Калинкин мост. Египетский дом (Доходный дом А.И. Нежинской), ул. Захарьевская, 23 Супруги Нежинские при строительстве доходного дома непременно хотели поразить окружающих своей оригинальностью. Архитектор Михаил Сонгайло оформил фасады в египетском вкусе, используя многочисленную орнаментику периода Птолемеев. Главным украшением дома стали колонны с капителями в виде голов богини Хатхор. Во время блокады на доме была возведена башенка МПВО, где велось круглосуточное наблюдение за налетами вражеской авиации. Во время последней реставрации здания она тоже была отремонтирована, отсюда открывается вид на Выборгскую сторону — комплекс знаменитой тюрьмы «Кресты» и Финляндский вокзал. Особняк И.Ф. Громова, Дворцовая наб., 8 Отсюда начинается цепочка парадных фасадов Дворцовой набережной. А это фактически лицо города, императорского Петербурга. По богатству отделки особняк превосходит многих своих соседей, его эркеры поддерживают атланты в египетских немесах (головных уборах), а аттик венчают массивные вазоны с масками сатиров. Вместе с этими лесными божествами с крыши здания можно полюбоваться Невой, Петропавловской крепостью и Троицким мостом. Здания Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков,

Адмиралтейская наб., 12–14 Банковские строения на Адмиралтейской набережной олицетворяют коммерческий Петербург конца XIX века. Именно здесь выдавались ссуды на выкуп земли у помещиков сначала крестьянским общинам, а затем и единоличникам. Высокая даже для Петербурга этажность обеспечивает прекрасный вид на Неву, Кунсткамеру, Стрелку и Дворцовый мост. Кстати, именно отсюда лучше всего смотреть ежегодный праздник Алых парусов. Доходный дом, архитектор А.И. Богданов, Большой пр-т В.О., 11 Здание в стиле модерн можно расценить как объект уплотнительной застройки начала ХХ века. Небольшая площадь требовала грамотной организации пространства, здесь зодчий объединяет парадную и черную лестницы, разделяя их между собой световой решеткой для равномерного освещения. Дом по праву считается одним из самых высоких на Васильевском острове, отсюда открывается прекрасный вид на Неву, Академию художеств и небесную линию центра Петербурга. Доходные дома, пр-т Добролюбова, 25 Активная застройка Александровского проспекта (сейчас пр-т Добролюбова) началась лишь в начале ХХ века, фасады вытянувшихся в линию доходных домов отражают основные архитектурно-стилистические тенденции того времени — модерн и неоклассику. С большой системы крыш нескольких домов (с одной можно перейти на другую) открывается неизменный вид на Стрелку Васильевского острова, Князь-Владимирский собор и амбициозный проект «Набережная Европы», возводимый на месте снесенного ГИПХа (Химического института) на Петроградском острове. Жилой дом Второго Каменноостровского товарищества постоянных квартир, Кронверкский пр-т, 5 Один из самых современных домов Петербурга, построенных до революции. Здание, полностью изолировано от окружающей жилой застройки и создает ощущение неприступности. Своим внешним видом дом напоминает мрачные сицилийские дворцы, отделанные вулканическим камнем. На террасе верхнего этажа установлены статуи гениев, завершающие мистический облик дома, под их бдительным надзором можно детально рассмотреть убранство особняка Кшесинской и изразцы купола Соборной мечети, вид на которые отсюда открывается. Сталинка на Троицкой площади, Троицкая пл., 3–5 Массивный жилой дом периода послевоенного сталинского ампира на Троицкой площади выделяется обилием столпов, украшающих фасад здания. Именно благодаря этой напыщенной торжественности в народе дом прозвали «Гимном колоннам». Оно является доминантой всей площади. Его проектировщик Олег Гурьев был современным последователем Андреа Палладио, творчество которого высоко ценил за гармоничный сплав рациональных и эмоциональных начал в архитектуре. С верхней балюстрады дома открывается прекрасный вид на Петропавловскую крепость и Дворцовую набережную. Как составить маршрут по крышам Нью-Йорка от Человека-Паука. Подробности Игра «Человек-Паук» для PS4 ЗАГРУЗИТЬ