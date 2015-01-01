Не зря Петербург — главный руферский город страны. Его панорама манит инстаграмеров и искателей приключений и острых ощущений. В Петербурге есть множество общедоступных обзорных площадок, где предстает вид на город на 360°, открытых в той или иной степени крыш, по которым даже водят официальные экскурсии, а также загадочных высот, которые доступны только бесстрашным сталкерам. Так что каждый может найти здесь место, откуда город виден как на ладони. Предлагаем три маршрута по петербургским крышам, одни фотографии которых уже поднимают уровень адреналина в крови.
Дух авантюризма — это прекрасно, но не пытайтесь повторить подвиги Человека-Паука в реальности. Щекотать нервы лучше в комфортных условиях: скачайте игру Человек-Паук от Марвел и отправляйтесь в путешествие по крышам небоскребов «Большого яблока» вслед за любимым супергероем.