В сентябре началось новое приключение прославленного Человека-Паука — состоялся выход игры для PlayStation 4, рассказывающей неожиданную и оригинальную историю любимого героя. Создатели обещают нечто захватывающее. Поклонников ожидает совершенно новая и удивительная вселенная. Главный герой постоянно балансирует на грани, ведь он пытается привести в порядок свою личную жизнь, построить карьеру и защитить от злодеев девять миллионов жителей города. Место действия — Нью-Йорк Марвела. Игроки насладятся непредсказуемыми сражениями, полетами по городу на паутине и безумными акробатическими трюками с прыжками с одного небоскреба на другой.
Сюжет разворачивается вокруг любимого супергероя с уникальными способностями, позволяющими ему передвигаться по стенам, совершать прыжки на дальние дистанции и многое другое. Как он превратился в супергероя? Он получил свои способности благодаря укусу паука: увеличенную ловкость, «паучье чутье», а также способность держаться на отвесных поверхностях.
Сюжет игры был придуман по канонам комиксов, но отклоняется от них. Insomniac Games специально создали оригинальный сюжет, который придется по душе и верным фанатам, и тем, кто не особенно интересуется Человеком-Пауком и его приключениями. Разработчики сфокусировались на одном периоде жизни Питера Паркера: ему 23, он Человек-Паук уже восемь лет. Примечательно, однако, что начинается игра не с какого-то впечатляющего поединка или прыжка с небоскреба, а с ежедневных бытовых подробностей вроде хлеба в тостере или неоплаченных счетов.
Как положено любому супергерою, Человек-Паук обзавелся как друзьями, так и врагами. В игре встречаются практически все злодеи, с которыми Человек-Паук так или иначе разбирался на протяжении своей истории. Один из ключевых моментов наступает, когда разномастные преступники вырываются за пределы защищенной тюрьмы «Плот» у побережья Манхэттена. Герою предстоит справиться разом с Носорогом, Скорпионом, Стервятником, Электро, Мистером Негативом и еще одним врагом. Кстати, каждый из них получил от создателей игры обновленные и еще более мощные костюмы — красочные впечатления гарантированы!
Безумные акробатические трюки, полеты по городу на паутине и сверхчеловеческая сила — словом, в игре у вас появится отличная возможность стать умелым, а не начинающим супергероем! Человек-Паук может перескакивать через врагов, отталкиваться от стен, прицеплять противников к потолку при помощи паутины или кидаться в них предметами вроде канализационных решеток. По мере прохождения игры боевая система становится все более разнообразной. Присутствует даже знаменитое паучье чутье. Удивительно, как можно передать с помощью пикселей экстрасенсорное чувство, которое заранее предупреждает героя об опасности покалыванием в задней части черепа.
За свою долгую историю летающий на паутине супергерой примерил множество различных костюмов. Некоторые из них были вариациями стандартного облика (красный и синий цвет, причудливая сетка под руками до пояса, известный всем символ на груди), а другие полностью уникальны. Всего в новой игре представлено несколько десятков костюмов, среди которых — образ нуарного Паука, Панк-Паук и костюм Железного Паука, созданный по мотивам фильма «Мстители: Война бесконечности». Каждый костюм отличается какими-то особыми способностями: например, в костюме Панк-Паука герой может создавать звуковую волну, разбрасывающую противников, а в других — голографические копии самого себя, которые запутывают врагов.
Город большого яблока оживает! Студия Insomniac Games показывает Нью-Йорк Марвела со всей любовью и достоверностью, не забывая при этом отсылать к другим персонажам вселенной: небоскребы Манхэттена, офисы Nelson & Murdock (место работы Сорвиголовы), Alias Investigations (место работы Джессики Джонс), Санктум Санкторум (резиденция Доктора Стрэнджа) и многое другое. Игрок может свободно летать на паутине по захватывающему мегаполису, любоваться видами и достопримечательностями. Примечательная деталь игры — механика открытия карты с помощью башен. В каждом из многочисленных районов находится по несколько вышек. Это точки интереса: их нужно найти, а потом решить соответствующую головоломку, что открывает часть карты, сайд-миссии, челленджи, коллекционные предметы и «аванпосты».
Чтобы погружение в мир Человека-Паука получилось максимально достоверным, Marvel’s Spider-Man выходит в нескольких комплектациях — с тематической консолью PS4 или PS4 Pro с жестким диском на 1 Тб в расцветке «Невероятный красный». Цифровое расширенное издание позволит разблокировать многие способности уже в начале игры, а также попробовать бонусные сюжетные главы-дополнения «Город, который никогда не спит». Они включают новые задания, персонажей, злодеев и костюмы — в общем, игра выходит на совершенно новый уровень, который точно стоит испытать!
Игра просто создана для Петербурга! Здесь живут самые бесстрашные руферы страны, у каждого горожанина есть тайная любимая высота, где показывают лучшие закаты, а туристы жаждут узнать секретные маршруты для прогулок по крышам. Мы составили несколько маршрутов для тех, кто готов к экстриму не только в игре. Среди адресов есть и официальные смотровые площадки (виды от этого не становятся менее захватывающими), и высоты, которые руферы покорили, рискуя жизнью и идя против закона, а также крыши, на которые можно попасть с экскурсией. Почувствуйте себя Человеком-Пауком в родных реалиях, поднявшись над городом и увидев его в совершенно новом ракурсе.