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Станьте Человеком-пауком

В сентябре началось новое приключение прославленного Человека-Паука — состоялся выход игры для PlayStation 4, рассказывающей неожиданную и оригинальную историю любимого героя. Создатели обещают нечто захватывающее. Поклонников ожидает совершенно новая и удивительная вселенная. Главный герой постоянно балансирует на грани, ведь он пытается привести в порядок свою личную жизнь, построить карьеру и защитить от злодеев девять миллионов жителей города. Место действия — Нью-Йорк Марвела. Игроки насладятся непредсказуемыми сражениями, полетами по городу на паутине и безумными акробатическими трюками с прыжками с одного небоскреба на другой.

7 фактов о Человеке-Пауке, которые помогут вам пройти дальше второго уровня

1
От простого студента к супергерою

Сюжет разворачивается вокруг любимого супергероя с уникальными способностями, позволяющими ему передвигаться по стенам, совершать прыжки на дальние дистанции и многое другое. Как он превратился в супергероя? Он получил свои способности благодаря укусу паука: увеличенную ловкость, «паучье чутье», а также способность держаться на отвесных поверхностях.

2
Восемь лет спустя

Сюжет игры был придуман по канонам комиксов, но отклоняется от них. Insomniac Games специально создали оригинальный сюжет, который придется по душе и верным фанатам, и тем, кто не особенно интересуется Человеком-Пауком и его приключениями. Разработчики сфокусировались на одном периоде жизни Питера Паркера: ему 23, он Человек-Паук уже восемь лет. Примечательно, однако, что начинается игра не с какого-то впечатляющего поединка или прыжка с небоскреба, а с ежедневных бытовых подробностей вроде хлеба в тостере или неоплаченных счетов.

3
Битва будет захватывающей

Как положено любому супергерою, Человек-Паук обзавелся как друзьями, так и врагами. В игре встречаются практически все злодеи, с которыми Человек-Паук так или иначе разбирался на протяжении своей истории. Один из ключевых моментов наступает, когда разномастные преступники вырываются за пределы защищенной тюрьмы «Плот» у побережья Манхэттена. Герою предстоит справиться разом с Носорогом, Скорпионом, Стервятником, Электро, Мистером Негативом и еще одним врагом. Кстати, каждый из них получил от создателей игры обновленные и еще более мощные костюмы — красочные впечатления гарантированы!

4
Шестое чувство — паучье чутье

Безумные акробатические трюки, полеты по городу на паутине и сверхчеловеческая сила — словом, в игре у вас появится отличная возможность стать умелым, а не начинающим супергероем! Человек-Паук может перескакивать через врагов, отталкиваться от стен, прицеплять противников к потолку при помощи паутины или кидаться в них предметами вроде канализационных решеток. По мере прохождения игры боевая система становится все более разнообразной. Присутствует даже знаменитое паучье чутье. Удивительно, как можно передать с помощью пикселей экстрасенсорное чувство, которое заранее предупреждает героя об опасности покалыванием в задней части черепа.

5
Главное, чтобы костюмчик сидел

За свою долгую историю летающий на паутине супергерой примерил множество различных костюмов. Некоторые из них были вариациями стандартного облика (красный и синий цвет, причудливая сетка под руками до пояса, известный всем символ на груди), а другие полностью уникальны. Всего в новой игре представлено несколько десятков костюмов, среди которых — образ нуарного Паука, Панк-Паук и костюм Железного Паука, созданный по мотивам фильма «Мстители: Война бесконечности». Каждый костюм отличается какими-то особыми способностями: например, в костюме Панк-Паука герой может создавать звуковую волну, разбрасывающую противников, а в других — голографические копии самого себя, которые запутывают врагов.

6
Город во всей красе

Город большого яблока оживает! Студия Insomniac Games показывает Нью-Йорк Марвела со всей любовью и достоверностью, не забывая при этом отсылать к другим персонажам вселенной: небоскребы Манхэттена, офисы Nelson & Murdock (место работы Сорвиголовы), Alias Investigations (место работы Джессики Джонс), Санктум Санкторум (резиденция Доктора Стрэнджа) и многое другое. Игрок может свободно летать на паутине по захватывающему мегаполису, любоваться видами и достопримечательностями. Примечательная деталь игры — механика открытия карты с помощью башен. В каждом из многочисленных районов находится по несколько вышек. Это точки интереса: их нужно найти, а потом решить соответствующую головоломку, что открывает часть карты, сайд-миссии, челленджи, коллекционные предметы и «аванпосты».

7
Выход на новый уровень

Чтобы погружение в мир Человека-Паука получилось максимально достоверным, Marvel’s Spider-Man выходит в нескольких комплектациях — с тематической консолью PS4 или PS4 Pro с жестким диском на 1 Тб в расцветке «Невероятный красный». Цифровое расширенное издание позволит разблокировать многие способности уже в начале игры, а также попробовать бонусные сюжетные главы-дополнения «Город, который никогда не спит». Они включают новые задания, персонажей, злодеев и костюмы — в общем, игра выходит на совершенно новый уровень, который точно стоит испытать!

Игра просто создана для Петербурга! Здесь живут самые бесстрашные руферы страны, у каждого горожанина есть тайная любимая высота, где показывают лучшие закаты, а туристы жаждут узнать секретные маршруты для прогулок по крышам. Мы составили несколько маршрутов для тех, кто готов к экстриму не только в игре. Среди адресов есть и официальные смотровые площадки (виды от этого не становятся менее захватывающими), и высоты, которые руферы покорили, рискуя жизнью и идя против закона, а также крыши, на которые можно попасть с экскурсией. Почувствуйте себя Человеком-Пауком в родных реалиях, поднявшись над городом и увидев его в совершенно новом ракурсе.

Паутина маршрутов

  • В центре
  • Вдоль Невы
  • От Сенной до Коломны
1
Доходный дом Яковлевых,
Фурштатская ул., 12.
2
Доходный дом Я. В. Ратькова-Рожнова,
Пестеля ул., 13-15.
3
Особняк Н.В. Безобразовой
(Академия театрального искусства),
Моховая ул., 34.
4
Дом компании «Зингер»,
Невский пр., 28.
5
Доходный дом Второго российского страхового общества,
Гороховая ул. 3.
6
Толстовский дом,
набережная реки Фонтанки, 54.
7
Доходный дом Коммерческого училища,
Загородный проспект, 13.
Чтобы пуститься в путешествие по крышам города, вам понадобятся суперспособности: нечеловеческая ловкость, обостренное зрение, паучье чутье и несколько пар рук, чтобы нести фонарик, плед и снедь для пикника на высоте. Петербургские крыши — это не только риск (хотя и не без него), но и романтика. Где, как не в центре, насладиться видами исторических зданий, манящих своими атлантами, аттиками и маскаронами? Изучите наш маршрут по центру города, где с крыши Толстовского дома — Аничков мост во всей красе, а Пять углов раскрывают секрет суетливой жизни большого города прямо над головами ничего не подозревающих жителей дома Коммерческого училища.
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1
Египетский дом
(Доходный дом А. И. Нежинской),
Захарьевская ул., 23.
2
Особняк И. Ф. Громова,
Дворцовая наб., 8.
3
Здания Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков,
Адмиралтейская наб., 12-14.
4
Доходный дом архитектор А.И. Богданов,
Большой пр. ВО, 11.
5
Доходные дома,
пр-т Добролюбова, 21.
6
Жилой дом Второго Каменноостровского товарищества постоянных квартир,
Кронверкский пр., 5.
7
Сталинка на Троицкой площади,
Троицкая пл., 3-5.
Вы сова или жаворонок? Предпочитаете наблюдать закаты или встречать рассветы? А может, как небезызвестный персонаж, хотели бы попрощаться с Солнцем целых 43 раза за день? Конечно, для этого вам бы точно понадобились суперспособности, но у нас есть альтернатива — маршрут по крышам Петербурга, на которых можно встретить такие рассветы и проводить такие закаты, которые останутся в памяти на всю жизнь. А также из него вы узнаете, где жили ведущие артисты Мариинского театра и Консерватории в дореволюционной России и откуда открывается лучший вид на живописный Старо-Калинкин мост.
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1
Дом-корабль
(Доходный дом Н. В. Безобразовой),
Сенная пл., 13.
2
Декорационный зал Дирекции Императорских театров,
Большая Подьяческая, 20.
3
Доходный дом Р.Г. Веге,
Набережная Крюкова канала, 14.
4
Дом Никитина,
Садовая ул., 64.
5
Доходный дом Ф. Н. Тимофеева,
Английский пр., 50А.
6
Дом-утюг
(Доходный дом В. Г. Кудрявцевой),
Фонтанки наб., 199.
Давно ли вы совершали романтический поступок? А встречались с романтическим переживанием? Вы открыты миру или боитесь совершить ошибку и выйти из комнаты? Да даже Человек-паук как-никак наполовину homo sapiens, так что ничто человеческое ему не чуждо. Предлагаем вам маршрут по Петербургу вдоль одной из самых живописных рек России — вдоль Невы. Здесь романтика буквально разлита в воздухе. Лучший вид на Петропавловскую крепость, Академию художеств и потрясающую Неву — все это в нашем маршруте по крышам.
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Игра Marvel's Spider-Man для PS4
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