1 2 3 4 5 6 7 Чтобы пуститься в путешествие по крышам города, вам понадобятся суперспособности: нечеловеческая ловкость, обостренное зрение, паучье чутье и несколько пар рук, чтобы нести фонарик, плед и снедь для пикника на высоте. Петербургские крыши — это не только риск (хотя и не без него), но и романтика. Где, как не в центре, насладиться видами исторических зданий, манящих своими атлантами, аттиками и маскаронами? Изучите наш маршрут по центру города, где с крыши Толстовского дома — Аничков мост во всей красе, а Пять углов раскрывают секрет суетливой жизни большого города прямо над головами ничего не подозревающих жителей дома Коммерческого училища. Подробнее

1 2 3 4 5 6 7 Вы сова или жаворонок? Предпочитаете наблюдать закаты или встречать рассветы? А может, как небезызвестный персонаж, хотели бы попрощаться с Солнцем целых 43 раза за день? Конечно, для этого вам бы точно понадобились суперспособности, но у нас есть альтернатива — маршрут по крышам Петербурга, на которых можно встретить такие рассветы и проводить такие закаты, которые останутся в памяти на всю жизнь. А также из него вы узнаете, где жили ведущие артисты Мариинского театра и Консерватории в дореволюционной России и откуда открывается лучший вид на живописный Старо-Калинкин мост. Подробнее