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DreamDomКак реализовать мечту
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Blank pageНовый стандарт индивидуального строительства на Урале – каркасный дом «под ключ».
DreamDom материализует буквально все мечты домовладельца – реализация от постановки задачи до готового к заселению особняка по индивидуальному дизайн-проекту всего за три-четыре месяца.Это тот самый экологичный проект, с душой живого дерева, о котором многие мечтают. Дом наполнен ароматом леса, зимой в нем тепло, летом – прохладно. В нем хочется жить. Он создан с учетом многолетнего опыта строительной компании «Новый век», отвечает на самые частые запросы будущих владельцев жилья и предлагает готовые решения – начиная с качества и оперативности строительства и заканчивая безопасностью и комфортностью жизни в нем.В этом уникальность проекта – в DreamDom продумано все: от генплана строительства до дизайна и оснащения.Профессионалы из сферы лесопереработки, строительства, архитектуры, дизайна, компания, внедряющая технологии «умный дом», специалисты отделочных работ, интерьерные салоны объединили силы, чтобы реализовать весь свой потенциал и создать готовый продукт самого высокого качества. Это полноценный дом для ежедневного и круглогодичного проживания, полностью соответствующий стандартам современного загородного жилища.Выбор удобной планировки – мы разработали несколько проектов домов с разной площадью и этажностью. Кроме жилых этажей есть возможность эксплуатации кровли, добавления террас и балконовСкорость – строительство «под ключ» всего за 3-4 месяцаЭкономия при строительстве – можно строить зимой в низкий сезон, когда часть строительных материалов стоят дешевлеЭкономия эксплуатации – проект с высокой энергоэффективностью: здесь тепло зимой и прохладно летом. Но об этом чуть позжеДом построен по технологии каркасного строительства.
Это дает ряд преимуществ:Партнеры проектамы любим лес,
строим из него дома мечты"Новый век"защищаем дома снаружи
и внутри, отвечаем за правильную атмосферуBaumitпомогаем твердо стоять на ногахзагружаем дом
интеллектом и звукомTechnoLuxeКрасиво охраняем и
зонируем пространствоAPS-Technologyвизуализируем мечтыМария и Евгений
ЛатышевыA-Mortar Groupсохраняем дом снаружиDecoverоберегаем тепло внутри"Эковер"Мы занимаемся всем спектром услуг для создания и реализации архитектурных и дизайнерских задач: архитектурным проектированием, дизайном интерьера, разработкой фирменного стиля, авторским сопровождением и декорированием.Уникальность проекта DreamDom в том, что мы воплотили в нем весь многолетний опыт проектирования жилых пространств. Получился размерный ряд проектов, из которого можно выбрать свой идеальный дом под большинство запросов.визуализируем мечтыМария и Евгений
ЛатышевыКак правило, мечтая о собственном доме, будущие хозяева думают о просторной гостиной и уютной спальне. И только начиная жить, понимают, что вот тут неудобно разуваться при входе. А вот там не хватает места хранения или кладовки. А под стиральную машинку надо бы отдельное помещение... Мы в наших проектах отталкиваемся от функции. Важно удобство и комфорт, а для этого необходимо построить сценарий жизниСтроительная компания «Новый век» имеет собственное производство по заготовке строительных материалов – лесопилку и лесосушку.
Компания тщательно отслеживает этапы изготовления материалов, контролирует соблюдение технологии и гарантирует качество сырья и построенного из него дома.
Строение не усядет, не деформируется, ведь стены каркаса и кровли изготавливают из древесины хвойных пород камерной сушки и привозят на место строительства в собранном виде. В основе - передовые технологии каркасного домостроения Mitek, они позволяют с ювелирной точностью выполнить распиловку всех элементов, что является гарантией качества.Находится в Челябинске, но работает по всей России и за ее пределами уже 10 летИмеет собственное производство и гарантирует качествоИдейный вдохновитель
и основа проекта
DreemDomмы любим лес,
строим из него дома мечтыЭто высокоэффективный теплоизоляционный материал, который обладает рядом уникальных свойств. "ЭКОВЕР" изготовлен из горных пород габбро-базальтовой группы и применяется для тепло- и звукоизоляции различных конструкций и систем как в частном домостроении так и в промышленном и гражданском строительстве.оберегаем тепло
внутриВ проекте DreamDom применяются только современные, качественные и энергоэффективные технологии и материалы. Тепло- и звукоизоляция "ЭКОВЕР" является важнейшим элементом энергоэффективного дома, обладает высоким качеством, экологичностью, и полностью соответствует современным требованиям к строительным материалам• Превосходная теплоизолирующая способность базальтовой изоляции ЭКОВЕР позволяет сократить теплопотери и, как следствие, энергопотребление
• Изоляция ЭКОВЕР является пожаробезопасной, не горит и не поддерживает горение
• Высокоэффективная звукоизоляция ЭКОВЕР прекрасно изолирует помещение от воздушного и ударного шума• Высокие прочностные показатели ЭКОВЕР обеспечивают стойкость материала к усадке
• Изоляция ЭКОВЕР изготовлена из экологически чистого природного сырья, безопасна для человека и окружающей среды, что подтверждено экологическим сертификатом.Экстерьер: сверхстойкие фасады.
Финишные покрытия не только формируют облик здания, но и обеспечивают его защиту. Фасад DreamDom не боится дождя, снега или ветра – штукатурное покрытие с наночастицами отталкивает влагу, пыль и грязь, а фотокаталитические активные компоненты в его составе разрушают частички грязи под действием дневного света. При этом покрытие имеет хороший показатель паропроницаемости – другими словами, дышит. Отделочные материалы Baumit хорошо переносят температурные колебания, не выцветают на солнце и не трескаются. В результате здание долгие годы сохраняет свой первоначальный облик и не нуждается в ремонте.защищаем дома снаружи
и внутри, отвечаем за правильную атмосферуМы знаем, как создать комфортный микроклимат с помощью отделочных материалов. Для внешней и внутренней отделки DreamDom мы применяем продукцию австрийской компании Baumit.Интерьер: оптимальная влажность воздуха в помещении.
Слишком сухой воздух провоцирует простуды, приступы бронхиальной астмы и обострение аллергии. В условиях повышенной влажности активно размножаются болезнетворные бактерии и грибки, повышается риск хронических кожных заболеваний и болезней дыхательной системы. К тому же она потенциально увеличивает расходы: в условиях повышенной влажности быстро разрушаются конструктивные элементы здания, портится мебель. Поддержать оптимальные показатели влажности воздуха помогают современные минеральные штукатурки Baumit. Они способны впитывать избыточную влагу, а потом по мере снижения уровня влажности выделять её обратно в воздух.Чтобы изучить влияние стройматериалов на здоровье людей, компания Baumit построила целый исследовательский парк VIVA. В его опытных домах смоделированы привычные условия жизни: уровень проветривания, кратковременное повышение влажности после принятия душа или генеральной уборки и т. д. 31 датчик круглосуточно фиксирует изменение важных для здоровья параметров. Перед запуском в производство испытания проходит каждый продукт. Экспертное заключение выносят сразу три организации с мировым именем — Австрийский институт строительной биологии и строительной экологии (IBO), Институт Бургенланд и Венский медицинский университет.Это декоративный материал для отделки фасада и придания эстетического вида ограждениям, заборам, баням, беседкам и другим постройкам. Decover выступает экспертом в вопросах внешней отделки выполняя больше, чем утилитарную функцию. Коллекция фибросайдинга Decover создает качественные современные дизайнерские решения.Широкая цветовая палитра декоративного фибросайдинга создана из актуальных натуральных оттенков. Стильный фасад надолго сохранит яркость цвета благодаря прочности и надежности фиброматериала.сохраняем дом
снаружиВысокая прочность и надежность. Материал ударопрочен, устойчив к воздействию атмосферных осадков и долговеченСтойкость к выцветанию. Высокая стойкость к УФ-излучению за счет надежного многослойного покрытияЭкологическая безопасность. Нейтральный состав материала при эксплуатации безопасен для здоровья человека и окружающей средыПожаробезопасность. Не горит и не поддерживает горениеПростой монтаж в различных погодных условиях. Установку панелей можно проводить при температура до -20 гр. СФактура дерева. Натуральная фактура передает естественный рельеф дереваКомпания APS-Technology была первопроходцем в деле установки дверей со скрытой рамой. Серия дверей «Янус» сразу привлекла внимание дизайнеров и владельцев жилья своими преимуществом и качеством. Дверная коробка скрывается в стену так, что поверхность двери и стены практически сливаются. Благодаря такой технологии, стало возможным воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские задумки.Необычное название серия новых входных дверей получила неспроста. Янус - это римское божество порога, входа и выхода, дверей и всякого начала. Люди верили, что все ворота находятся под его священным надзором. Он охранял дом, отпугивал чужаков и демонов, а приятных гостей, наоборот, притягивал. Название первого месяца года - январь, открывающего новый отсчет, тоже произошло от его имени.
До зарождения культа Юпитера, это Янус был божеством неба и солнечного света. Именно он открывал небесные врата по утрам, выпуская солнце на небосвод. Янус имеет два лика, которые символизируют вход и выход, ведь дверь может вести и в дом, и из него.
Храм Януса в Риме представлял собой две арки, соединенные поперечными стенами, с двумя воротами, которые находились друг напротив друга. Внутри стоял двуликий бог, глядя на эти врата: одни вели в прошлое, другие в будущее. Бога изображают с ключом в руках. Этим ключом он отпирал и запирал небесные врата.Локализованное производство европейских дверей в ЧелябинскеКрасиво охраняем и
зонируем пространствоДверь с секретом
Интерьер с гладкой дверью со скрытой рамой создает несколько таинственную атмосферу, его хочется разгадать. Алюминиевый профиль рамы изготовлен так, что стену можно отштукатурить вровень с рамой, а можно декорировать любым отделочным материалом толщиной не более 10 мм (стеновая панель, плитка, керамогранит и т.д.).Когда-то наше желание предложить по-настоящему качественное и современное решение для оформления общественных интерьеров вылилось в создание собственного производства межкомнатных дверей «Янус». С тех пор нашей компанией построены высококлассные офисные пространства по всей стране, и теперь мы хотим использовать накопленный опыт в реализации проектов частного клиента. Это и стало мотивацией выступить партнером DreamDom.TechnoLuxe - динамично развивающаяся компания, которая с каждым годом завоёвывает все более высокие на рынке аудио-видеотехники, видеонаблюдения, и систем «Умный дом».Самые актуальные технологии у вас дома
Наша компания предлагает широкий спектр товаров и услуг: системы «Умный дом», видеонаблюдение (бытового и коммерческого назначения), аудио- и видеотехника, системы домашнего кинотеатра, мультирум, электромонтаж, разработка и реализация проекта, системы безопасности для дома (домофония, защита от протечек воды, охранно-пожарная сигнализация).
Профессионализм и ответственность — вот наши ключевые преимущества. Мы умеем решать нестандартные задачи и индивидуально подходим к работе с каждым клиентом. Наши сотрудники помогут вам сделать жилище максимально защищенным и комфортным, помогут разобраться во всех возможностях новых технологий. Вы удивитесь, как преимущества «умного дома» могут изменить вашу жизнь к лучшему!загружаем дом
интеллектом и звуком10 лет назад TechnoLuxe открыли два энтузиаста. А сегодня это компания с филиалами в трех городах с большой командой высококлассных специалистов, знающих свое дело и регулярно повышающих квалификацию.Наша компания – официальный представитель ведущих заводов-изготовителей строительных материалов (MUREXIN, MAPEI, WHITEMIX, SEALCO, INNOTECH, ЭКОВЕР, ISOVER, ПЕНОПЛЭКС, ЭКСТРОЛ, KNAUF, ТЕХНОНИКОЛЬ). Это позволяет нам предлагать широкий ассортимент продукции по наиболее выгодным ценам и осуществлять комплексные поставки материалов на строительные площадки и объекты по всей территории России. В проекте DreamDom мы отвечаем за высококачественные и износостойкие напольные покрытия, обладающие высокими эстетическими качествами.Бесшовные напольные покрытия в стиле LOFT
Мы стремимся к созданию гармоничных и приятных глазу пространств, которые отличаются индивидуальностью и при этом идеально вписываются в общую концепцию дома. В DreamDom мы используем сверхбыстротвердеющие самовыравнивающиеся растворы Ultratop Living и Ultratop loft для создания напольных покрытий с ярко выраженным текстурным эффектом. Они прочные и не перегружают конструкцию дома.помогаем твердо стоять на ногахA-Mortar Group• широкий спектр оттенков
• бесшовность
• минимальные сроки работ
• высокая прочность на сжатие и изгиб• стойкость к истиранию
• устойчивость к УФ-излучению
• простота в уборке и уходе
• приятные тактильные ощущенияМы понимаем тех, что хочет жить в комфортной и красивой обстановке. Наш опыт подсказывает, что правильная атмосфера – это результат грамотного подбора материалов, функциональных и обладающих индивидуальностью. Эти характеристики могут сосуществовать в полной гармонии. Именно такими являются лофтовые напольные покрытия, которые мы создаем в проекте Dream Dom.