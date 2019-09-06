Необычное название серия новых входных дверей получила неспроста. Янус - это римское божество порога, входа и выхода, дверей и всякого начала. Люди верили, что все ворота находятся под его священным надзором. Он охранял дом, отпугивал чужаков и демонов, а приятных гостей, наоборот, притягивал. Название первого месяца года - январь, открывающего новый отсчет, тоже произошло от его имени.

До зарождения культа Юпитера, это Янус был божеством неба и солнечного света. Именно он открывал небесные врата по утрам, выпуская солнце на небосвод. Янус имеет два лика, которые символизируют вход и выход, ведь дверь может вести и в дом, и из него.

Храм Януса в Риме представлял собой две арки, соединенные поперечными стенами, с двумя воротами, которые находились друг напротив друга. Внутри стоял двуликий бог, глядя на эти врата: одни вели в прошлое, другие в будущее. Бога изображают с ключом в руках. Этим ключом он отпирал и запирал небесные врата.



