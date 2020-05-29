18+

LongFashionWeekend

LFWxURAL 2 июня 2020 в 20:00 первое в России livestream fashion show #LongFashionWeekend 

Мир на оффлайн стопе, жизнь перешла в Сеть, герои фэшн-индустрии Урала решают объединиться перед лицом новой реальности - только #ВместеМыСила 

Екатеринбург 
Челябинск 
Пермь
Тюмень

Нас ждет самое модное погружение в DIGITAL с командой, организующей уже восьмой сезон LFW. 

Проект ярко дебютировал в 2015 году и сразу попал в шорт-лист премии "ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области" журнала @chlb.sobaka.ru в номинацию "Стартап года". И нюх нас не подвел - через год организатор проекта Елена Олещенко получила Красную Собаку премии ТОП50 в номинации "Мода" как лидер всенародного голосования. И далее кажлый год LFW развивался, расширял географию участников и становился лишь интереснее, всегда оказываясь в актуальной модной и социальной повестке. 

 

 

В этот раз впервые LFW пройдёт не в привычной форме модных показов, а в формате онлайн-шоу. Будут новые коллекции уральских дизайнеров, живые выступления артистов, создание арт-объекта художниками из четырех городов и уникальная возможность заглянуть за «кулисы» модного события. ​ 

🔹 Чтобы стать зрителем 8 сезона нужно зарегистрироваться по ссылке. Далее вам на почту придёт сообщение с билетом LFW. ​ 

Участие бесплатное. Но на @lfwteam открыт сбор донатов, которые помогут проекту существовать и дальше. 

 

зарегистрироваться

члб.собака.ru,
Комментарии

Наши проекты