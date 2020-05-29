LFWxURAL 2 июня 2020 в 20:00 первое в России livestream fashion show #LongFashionWeekend
LongFashionWeekend
Мир на оффлайн стопе, жизнь перешла в Сеть, герои фэшн-индустрии Урала решают объединиться перед лицом новой реальности - только #ВместеМыСила
Екатеринбург
Челябинск
Пермь
Тюмень
Нас ждет самое модное погружение в DIGITAL с командой, организующей уже восьмой сезон LFW.
Проект ярко дебютировал в 2015 году и сразу попал в шорт-лист премии "ТОП50. Самые знаменитые люди Челябинской области" журнала @chlb.sobaka.ru в номинацию "Стартап года". И нюх нас не подвел - через год организатор проекта Елена Олещенко получила Красную Собаку премии ТОП50 в номинации "Мода" как лидер всенародного голосования. И далее кажлый год LFW развивался, расширял географию участников и становился лишь интереснее, всегда оказываясь в актуальной модной и социальной повестке.
В этот раз впервые LFW пройдёт не в привычной форме модных показов, а в формате онлайн-шоу. Будут новые коллекции уральских дизайнеров, живые выступления артистов, создание арт-объекта художниками из четырех городов и уникальная возможность заглянуть за «кулисы» модного события.
🔹 Чтобы стать зрителем 8 сезона нужно зарегистрироваться по ссылке. Далее вам на почту придёт сообщение с билетом LFW.
Участие бесплатное. Но на @lfwteam открыт сбор донатов, которые помогут проекту существовать и дальше.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.