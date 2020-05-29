LongFashionWeekend

В этот раз впервые LFW пройдёт не в привычной форме модных показов, а в формате онлайн-шоу. Будут новые коллекции уральских дизайнеров, живые выступления артистов, создание арт-объекта художниками из четырех городов и уникальная возможность заглянуть за «кулисы» модного события. ​

🔹 Чтобы стать зрителем 8 сезона нужно зарегистрироваться по ссылке. Далее вам на почту придёт сообщение с билетом LFW. ​

Участие бесплатное. Но на @lfwteam открыт сбор донатов, которые помогут проекту существовать и дальше.