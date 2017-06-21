|
|
|
Врач-диетолог, эксперт бренда
Nutrilite Юлия Бастригина
Основное правило снижения веса –
энергии должно тратиться больше,
чем поступать. Точка.
|
Максимально возможной энергоемкостью в пище обладают жиры: их калорийность равна 9 ккал на 1 грамм в отличие от белка и углеводов, которые дают организму всего 4 ккал на 1 грамма. Поэтому значительное число методик для снижения веса «заточены» на уменьшение поступления жиров.
Однако, ограничить жиры в рационе без потерь в поступлении белка или углеводов бывает непросто – ведь большая часть из них входит в состав не только сложных блюд или полуфабрикатов, но и обычных продуктов, из которых мы готовим! Не каждый готов питаться только куриной грудкой или творогом с нулевой жирностью.
Дилемму между «вкусно, разнообразно» и «полезно, помогает сбросить вес» призваны решить фармакологические препараты и биологически активные добавки, препятствующие всасыванию жира. Наиболее комфортными считаются БАДы, состоящие из пищевых волокон, избирательно адсорбирующих жиры. При их применении реже возникают «малоаппетитные» побочные эффекты.
Казалось бы – идеальное решение. Бери на вооружение и достигай успеха. Но все, оказывается, не так просто, как кажется на первый взгляд. Многочисленные исследования доказывают, что постоянное применение блокаторов жира приводит к тому, что «пользователю» начинает казаться, что он под тотальной защитой и может есть ещё больше и вкуснее. Тут-то и кроется подвох: разница между потраченной и поступающей энергией уравнивается или становится выше и, «вуаля», человек перестает снижать вес или даже начинает поправляться.
Поэтому наиболее эффективной тактикой считается применение БАД в качестве так называемой банкетной таблетки. Досадные задержки на пути к стройности, вызванные заеданием стресса или посиделками с подругами в кафе, могут быть минимизированы либо вовсе сведены на «нет».
Однако, даже если использовать блокатор жира нерегулярно, следует знать, что параллельно со снижением поступления пищевых жиров уменьшается поступление в организм жирорастворимых витаминов, в частности, витамина D.
Может ли это помешать процессу снижения веса или здоровью?
Оказывается, может! Особенно, в свете того, что данный витамин большая часть населения РФ может получить лишь из пищи, так как проживает выше 37 параллели. Практически круглогодичный дефицит солнечного света и применение УФ-фильтров для борьбы с морщинами не позволяют синтезировать витамин D в коже.
До недавнего времени считалось, что функция витамина D заключается лишь в том, что он способствует усвоению кальция, необходимого для костной ткани. Однако, последние научные данные свидетельствуют, что витамин D обладает значительно более широким спектром действия.
Так, он регулирует рост разных типов мышечных волокон, особенно, медленных оксидативных в красной мышечной ткани, следовательно, помогает в борьбе с метаболически инертной жировой тканью, повышая энергетический обмен организма.
Кроме того, этот витамин способствует снижению аппетита. Читающие эту статью наверняка обращали внимание на то, что в летние месяцы (когда много солнечного света и выработка витамина D идёт активнее) есть хочется меньше и вес, чаще всего легче контролировать.
Витамин D стимулирует рост и дифференцировку кроветворных клеток, а также клеток иммунной системы – лимфоцитов, макрофагов. Анализ 28 больших исследований, проведенных в период с 1990 по 2009 г., показал, что высокий уровень витамина D снижает риск развития большинства опасных заболеваний (сахарный диабет 2, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания) на 43%!
Витамин D оказывает благотворное влияние на кожу, так как способствует выработке коллагена, повышая упругость кожи и препятствуя появлению морщин. Он подавляет и воспалительные явления в коже, что крайне важно при акне.
Существует также предположение, что витамин D способствует увеличению продолжительности жизни и продлению молодости на генетическом уровне, возможно, он повышает активность теломеразы – фермента, защищающего концевые участки хромосом – теломеры. Теломеры обеспечивают целостность и стабильность хромосом, поддерживают их способность к делению и противодействуют запрограммированной клеточной гибели.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.