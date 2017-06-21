Врач-диетолог, эксперт бренда

Nutrilite Юлия Бастригина

Основное правило снижения веса –

энергии должно тратиться больше,

чем поступать. Точка.

Максимально возможной энергоемкостью в пище обладают жиры: их калорийность равна 9 ккал на 1 грамм в отличие от белка и углеводов, которые дают организму всего 4 ккал на 1 грамма. Поэтому значительное число методик для снижения веса «заточены» на уменьшение поступления жиров.

Однако, ограничить жиры в рационе без потерь в поступлении белка или углеводов бывает непросто – ведь большая часть из них входит в состав не только сложных блюд или полуфабрикатов, но и обычных продуктов, из которых мы готовим! Не каждый готов питаться только куриной грудкой или творогом с нулевой жирностью.

Дилемму между «вкусно, разнообразно» и «полезно, помогает сбросить вес» призваны решить фармакологические препараты и биологически активные добавки, препятствующие всасыванию жира. Наиболее комфортными считаются БАДы, состоящие из пищевых волокон, избирательно адсорбирующих жиры. При их применении реже возникают «малоаппетитные» побочные эффекты.

Казалось бы – идеальное решение. Бери на вооружение и достигай успеха. Но все, оказывается, не так просто, как кажется на первый взгляд. Многочисленные исследования доказывают, что постоянное применение блокаторов жира приводит к тому, что «пользователю» начинает казаться, что он под тотальной защитой и может есть ещё больше и вкуснее. Тут-то и кроется подвох: разница между потраченной и поступающей энергией уравнивается или становится выше и, «вуаля», человек перестает снижать вес или даже начинает поправляться.