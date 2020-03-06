Звезда сериала «Ривердейл» и ее партнер по фильму «Верю в любовь» поздравили россиянок с Международным Женским Днем.
Кей Джей Апа и Бритт Робертсон
Романтический фильм «Верю в любовь» выходит в широкий прокат 19 марта.
Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Вопрос лишь в том, хватит ли ему сил, чтобы бороться за любимую в безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.
12+
Режиссеры: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин
Сценаристы: Джон Эрвин, Джон Ганн
Оператор: Кристофер Кимлин
Продюсеры: Кевин Даунс, Д. Скотт Лампкин, Мэтт Балм, Джереми Кэмп
Художник-постановщик: Майл Синк Лэнгфорд
Композитор: Кевин Дж. Эдельман
Монтаж: Паркер Адамс
В ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Мелисса Роксбур, Нэйтан Парсонс, Эбигейл Коуэн и др.
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