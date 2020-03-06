Романтический фильм «Верю в любовь» выходит в широкий прокат 19 марта.

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она – Та Самая. Вопрос лишь в том, хватит ли ему сил, чтобы бороться за любимую в безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

12+

Режиссеры: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин

Сценаристы: Джон Эрвин, Джон Ганн

Оператор: Кристофер Кимлин

Продюсеры: Кевин Даунс, Д. Скотт Лампкин, Мэтт Балм, Джереми Кэмп

Художник-постановщик: Майл Синк Лэнгфорд

Композитор: Кевин Дж. Эдельман

Монтаж: Паркер Адамс

В ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Гэри Синиз, Шенайя Твейн, Мелисса Роксбур, Нэйтан Парсонс, Эбигейл Коуэн и др.