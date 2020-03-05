Розыгрыш подписки на more.tv

ПРАВИЛА РОЗЫГРЫША:

1. Быть подписчиком @chlb.sobaka.ru

2. Участником розыгрыша становятся те, кто сумел правильно ответить на все три вопроса теста и отправил письмо с подтверждением (скриншот результата) на почту, указанную на финишной странице викторины.

3. Розыгрыш будет проведен в прямом эфире @chlb.sobaka.ru 10 марта - следите за новостями в аккаунте.

4. Разыгрывается 1 полугодовая подписка на онлайн-сервис more.tv рандомно среди участников, выполнивших все условия акции.