Генеральный директор Торгового дома «СантехУрал», вице-президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты превратил районный конкурс среди управляющих компаний во Всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник». Самый необычный ивент города не имеет аналогов в стране, чем привлек внимание программы «Вечерний Ургант»: горячий репортаж Аллы Михеевой о брутальной (и сексуальной!) профессии набрал более семисот тысяч просмотров на YouTube.

Вы служили в роте сантехников. Попали туда случайно?

С высоты прожитых лет и жизненного опыта я сегодня четко понимаю, что все в нашей жизни не случайно. Эта фраза кажется избитой, но чем бы я ни занимался, все равно у меня все события и встречи со значимыми людьми связаны с сантехникой, стройкой и человеком труда. В том числе, и служба в стройбате в роте сантехников. Первую специальность – токарь-универсал четвертого разряда я получил на заводе, который выпускал смесители для ванн. И диссертация у меня также написана по теме рабочих профессий.

Когда-то вы продавали смесители на улице, а сегодня – владелец одной из крупнейших сантехнических компаний. Как говорится, через тернии - к звездам. Поделитесь своей историей успеха.

Моим стартовым капиталом были три смесителя для ванны, приобретенные на малой родине в Орске и проданные на «Зеленом рынке» в Челябинске. Постепенно расширял ассортимент, искал свою нишу, и в 1994 году нанял первых сотрудников. Через год открылся оптовый склад, начались крупные поставки. В 2002-м открылся первый магазин «СантехУрал» на Троицком тракте. Сегодня нашей сантехникой комплектуются строительные объекты по всей России.

У вас множество регалий, но вы позиционируете себя именно как сантехник. Почему?

При общении с журналистами, чиновниками и просто коллегами меня все чаще стали называть «главный сантехник». Я представляю интересы отрасли, прославляю эту профессию, и приятно, что меня ассоциируют с ней.

В «Вечернем Урганте» любят яркие, нестандартные мероприятия. Просто наше оказалось именно таким.

Об этой профессии мечтают с детства или все-таки ей надо заинтересовать?

Недавно мне посчастливилось познакомиться с удивительным мальчиком. В свои десять лет он очень интересуется унитазами. Его мама обратилась ко мне с просьбой провести экскурсию и рассказать о тонкостях ремесла. Вообще у многих мальчишек есть в крови желание строить, ремонтировать, разбираться в технике. Взрослым нужно только рассказать, что такая профессия существует и не привязывать к ней свои собственные стереотипы. Профессия сантехника очень изменилась с годами, и в современном мире это востребованная, перспективная и интересная работа.

Поговорим о чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России». Как проект менялся со временем?

Самое главное - в нем появился социальный аспект. Наши участники устанавливают сантехнику нуждающимся, проводят профориентационные занятия в школах и средне-специальных учебных заведениях, являются наставниками. Мы придумали отборочные этапы, где конкурсанты раскрываются с разных сторон, помогая своими добрыми делами, обучая молодежь и делясь опытом друг с другом. Они показывают, что люди рабочей профессии активны и неравнодушны по отношению к тем, кто нуждается в помощи. А уже потом, на финальном соревновании, они показывают свои теоретические знания и профессиональное мастерство. С каждым годом у нас появляются новые партнеры конкурса – производители и поставщики сантехники. Они с удовольствием подключаются к нашим благотворительным проектам и тоже вносят большой вклад в повышение престижа отрасли. Так, общими усилиями, из узконаправленного конкурса профмастерства проект превратился в чемпионат с масштабными и полезными задачами.

За шесть лет существования конкурса какие цели достигнуты?

Как организаторы, мы хотим, чтобы в нашем городе обучали на сантехников. Сейчас такие студенты есть и даже имеются выпускники, которые пошли работать в челябинские управляющие компании. Мы хотим поменять имидж ЖКХ, популяризировать профессию, и видим, как уже несколько лет подряд о нашем конкурсе рассказывают по федеральным каналам, показаны сотни телесюжетов по всей стране. Для нас важно, чтобы монтажники повышали свою квалификацию, учились новым современным технологиям, и на самом деле уровень подготовки конкурсантов с каждым годом все выше. Благодаря чемпионату решается вопрос дефицита квалифицированных рабочих кадров. В 2010 году в средних учебных заведениях не было ни одного студента-сантехника, в настоящий момент три ССУЗа набирают учеников.