Губернатор Белгородской области считает, что Ленина нужно было похоронить

Губернатор Белгородской Евгений Савченко в эфире программы «Красный угол с Еленой Шаройкиной» высказал свое мнение о том, что первый президент России Борис Ельцин должен был принять решение о захоронении тела Владимира Ленина. Он коснулся этой темы в ответе на вопрос о необходимости захоронения тела вождя в год 100-летия революции.

— Я считаю, что это должен был сделать Борис Николаевич Ельцин. За пять минут после того, как он вышел в эфир и попросил у людей прощения. А потом сделал бы паузу и сказал: «Простите меня, я и Ленина похоронил на Волковском кладбище в соответствии с пожеланиями его родных». И перевернул бы страницу. Ему было бы всё прощено. Сегодня это сделать труднее. А если бы это сделал он, это было бы прекрасно, — сказал Евгений Савченко.

При этом губернатор отметил, что к фигуре Ленина относится неоднозначно.


По материалам Go31.

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Автор: Ирина
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