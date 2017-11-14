Губернатор Белгородской области считает, что Ленина нужно было похоронить

— Я считаю, что это должен был сделать Борис Николаевич Ельцин. За пять минут после того, как он вышел в эфир и попросил у людей прощения. А потом сделал бы паузу и сказал: «Простите меня, я и Ленина похоронил на Волковском кладбище в соответствии с пожеланиями его родных». И перевернул бы страницу. Ему было бы всё прощено. Сегодня это сделать труднее. А если бы это сделал он, это было бы прекрасно, — сказал Евгений Савченко.

При этом губернатор отметил, что к фигуре Ленина относится неоднозначно.





По материалам Go31.