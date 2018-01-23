Балет «Спящая красавица» представят в Белгороде

Сюжет знаком многим: дочь короля Флорестана, принцесса Аврора, засыпает вечным сном, уколовшись о веретено в день празднования своего совершеннолетия. Так распорядилась злая фея Карабос, которую не пригласили на крестины. Спустя сто лет принц Дезире при помощи доброй феи Сирени проникает в спящий лес и пробуждает Аврору поцелуем. Злые чары развеяны. Добро и любовь торжествуют.

Авторы спектакля сумели создать пространство таким образом, что зрителю кажется, будто он находится прямо в сказке. Декорации, костюмы, классическая хореография Мариуса Петипа, мастерство артистов, пленительная музыка Чайковского и сказочный сюжет Шарля Перро – все удачно сложилось воедино, и это стоит увидеть.

Начало в 19:00, возрастной ценз: 0+, пишет «Афишка31».