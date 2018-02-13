Почему белгородцы хгэкают?

На самом деле, «хгэканье» характерно не столько для Белгородского края, сколько для всего юга России. Яркий пример: первый и последний президент СССР, ставрополец М.С. Горбачев по-полной щеголял подобным говором. Явление широко распространено и на большей части Украины и Белоруссии, где считается нормой. Более того, подобное произношение г имеет место во многих странах восточной Европы: в Чехии, Словакии, в бывшей Югославии.

Есть два вида такого щелевого звонкого произношения: [γ] и [ĥ], первый грубее, второй мягче. На слух мало различаются. В современном русском языке нормой является твердое произношение г. Для того, чтобы разобраться в вопросе, нам придется окунуться в дебри истории.

Единого мнения о происхождении и линиях распространения фонемы у лингвистов нет. Есть версии, что звук пришел из Греции и Византии, либо был типичен для общего праславянского языка, а возможно и для всей древнейшей группы индоевропейских языков, поскольку германская группа, так же как и мы, прошла процесс оглушения г, но на много столетий раньше. На заре становления Русского государства уже существовали оба варианта произношения, и не известно, какое было распространённее и предпочтительнее. Зато с принятием христианства, появлением общей письменности и «официально-делового» церковно-славянского языка повсеместно закрепляется именно фрикативное произношение.

Исследователи придерживаются мнения, что именно церковно-славянский, синтезированный из юго-западных, балканских и греческих наречий повлек повсеместное закрепление на Руси «хгэканья». Удивительный факт: и в Москве, и на Севере вплоть до 18-го века именно такое произношение считалось «высоким» и литературным. В духовных училищах перестали обучать специфическому чтению г только к концу 19-го в.

Иногда «хгэкал» даже Пушкин! Именно по его живому языку мы можем определить, что именно в то время завершался процесс официального отвержения, но мягкое звучание ещё было в ходу. И поэт мог рифмовать одни и те же слова с буквой г со словами на г, х и к. Часто бессистемно: «Венок – Бог», «Мох – Рог». Особенность «высокого» стиля и манеры прочтения буквы сказалась на книжном переводе многих иностранных слов, например «Hamburg» – «Гамбург», «Hamlet» – «Гамлет», и др. Шаблон очень прижился и использовался до недавнего времени: «Hitler» – «Гитлер». Сейчас же от него стараются отойти, в первую очередь в новых и ранее принятых, но не распространенных формах: «Hans Christian Andersen» – ранее Ганс, теперь все чаще Ханс.

Примерно с 14 в. на Северо-западе установлено очевидное разделение произношения: твердое – общеупотребительное, мягкое – прерогатива церковно-славянского языка. Об этом наглядно свидетельствуют письменные памятники: в гражданской письменности часто пропускается Г, например стандартное для Новгородской бересты «Осподи», т.е. пишущий осознанно разделял этот звук и с [г], и с [х], и передавал речь наиболее похоже при отсутствии для этого специальной буквы. В то же время на юге процесс был обратным и [г] почти полностью исчезает. После формирования из малороссийских форм регулярного украинского языка с собственной грамматикой и фонетикой, звучание надежно закрепилось как официальное.

В начале 18 в. столица государства переносится на север, в моде европеизация. С этого времени начинается экспансия твердого звука, в связи с этим постепенно меняется написание многих слов. В словах, где исторически прижилось мягкое произнесение начинают писать «Х», либо убирают букву: Генварь – Енварь – Январь. Так фиксируется древнее чтение на современном письме.

Примечателен ли наш край в этой орфоэпической трансформации? Ещё 60 лет назад территория распространения мягкого г начиналась с Калужской области. Сегодня эта манера повсеместно трактуется как диалектная и архаическая. Тем не менее в других граничащих с Украиной областях процент такого произношения зачастую даже выше (из-за тесных коммуникаций и миграций). В общем-то из-за привычности говора там и меньше претензий к носителям.

В Белгородской области, где всегда был высоким процент приезжих, соответственно, были самые различные варианты. В наше время мягкая форма стремительно уходит вместе с локальными диалектами, и даже недавними нормативными «московскими» формами в пользу «ленинградского» произношения, типичного для дикторов СМИ и признанного современным эталоном русского языка.

Оригинал материала: здесь.

Взято у «Белгород – это интересно».