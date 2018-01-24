Кинолига клуба «60 секунд» пройдет в Курске

В играх участники отвечают на вопросы, связанные только с кино, и выполняют мультимедийных задания – с аудио и видео.

Кинолиги проходят раз в месяц, поэтому пользуются большим спросом. Успейте зарегистрироваться.

В Курске игроки собираются 25 января в 19:00 в ресторане «Вершина». Регистрационный сбор: 300 рублей с человека, сообщает интернет-журнал «Морс».