Ах Астахова приедет в Белгород

Ее выступления всегда собирают полные залы, будь то города России, Франции, Германии или других европейских стран. У Ирины (настоящее имя поэтессы) самобытный стиль, неповторимая интонация и неизменный оптимизм. Астахова не единожды говорила, что не пишет и не читает разрушающих стихов. В основа ее творчества – личные переживания счастья и позитивных моментов.

Популярность к Астаховой пришла в 2011 году после публикации видео на стихотворение «Тебя там хоть любят?». Затем, в 2013-м, она выпустила свой первый сборник «Мужская лирика/Женская лирика», а в 2015-м – «Время сменить маршрут».

Для белгородцев поэтесса прочтет известные и всеми любимые стихотворения, а также новые произведения.

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