Как отметят день рождения Высоцкого в Белгороде и Курске

В Белгороде в честь этой даты устроят вечер памяти Владимира Высоцкого «Я вам расскажу про то, что будет...» в Пушкинской библиотеке-музее. Он состоится 24 января в 18:30. Для гостей подготовят книжную выставку-инсталляцию и чтение стихов легендарного советского поэта, пишет «Афишка31».

Курян приглашают провести этот день за литературным проектом. Пройдет он библиотеке имени Асеева 24 января в 15:00. Там будут рассуждать, кем он все-таки был больше: поэтом, певцом или актером. Разобраться в этом помогут работы Высоцкого и документальный фильм о нем. Естественно, не обойдется без чтения стихов и исполнения песен барда, сообщает интернет-журнал «Морс».