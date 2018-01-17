О звездах и планетах под живую музыку

На лекции «Небесные светила» гостям расскажут о звездах и планетах, их основных свойствах, движении и происхождении и ответят на возникшие вопросы.

Особое настроение вечеру задаст живая музыка в исполнении музыкантов Белгородской филармонии Инны Макаренко (арфа) и Ирины Александровой (виолончель), сообщает «Афишка31».

Подробнее – по телефону: +7 (4722) 333-319.