О звездах и планетах под живую музыку
20 января в 18:00 в Малом зале Белгородской государственной филармонии пройдет лекция-концерт «Музыка Вселенной» с участием музыкантов филармонии и старшего научного сотрудника Института космических исследований РАН Олега Угольникова.
На лекции «Небесные светила» гостям расскажут о звездах и планетах, их основных свойствах, движении и происхождении и ответят на возникшие вопросы.
Особое настроение вечеру задаст живая музыка в исполнении музыкантов Белгородской филармонии Инны Макаренко (арфа) и Ирины Александровой (виолончель), сообщает «Афишка31».
Подробнее – по телефону: +7 (4722) 333-319.
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