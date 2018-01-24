Игорь Крутой будет обучать курских детей вокалу

Филиал учреждения открывается в Курске в феврале. Прослушивание состоится 4-го числа. Ребят ждут занятия по вокалу, хореографии, музыкальным основам, азам телевидения и актерского мастерства.

– На протяжении многих лет мы поддерживаем юных талантливых музыкантов – проводим крупномасштабные проекты, такие как «Детская Новая волна» в «Артеке», «Рождественская песенка года», «Детская Песня года», телевизионные программы для детей, – рассказывает директор курской Академии Инна Свинарева. – Все проекты каждый год дарят нам новые талантливые имена маленьких артистов из разных стран. И по завершению проектов дети продолжают общение, дружат, обмениваются творческими идеями. Наша задача – вырастить профессиональную, креативную молодежь, открыть новые имена, помочь одаренным детям осуществить свою творческую мечту. Мы будем работать, чтобы дать возможность им реализовать себя, выступить на главных сценах нашей страны вместе с мэтрами российской и зарубежной эстрады.

Это уже девятый филиал. Они были открыты в Казани, Сочи, Воронеже и Санкт-Петербурге. Прослушивать детей в Курске будут педагоги московской Академии – участники проекта «Голос» Константин Работов и Алла Сейдалиева. В числе педагогов, которые будут давать мастер-класс в Академии, будет и сам Игорь Крутой.

Стоимость обучения варьируется от 3000 до 10 000 рублей – в зависимости от выбора направлений в соответствии с творческими способностями детей и количества занятий. Прослушивание бесплатно.

Самые успешные ученики попадут в «Битву талантов», «Детскую Новую волну», «Рождественскую песенку года» и ТВ-программы.

Записаться на прослушивание можно по телефонам: +7 (988) 508 86 864 и +7 (988) 508 87 87, сообщает интернет-журнал Mediаcity.