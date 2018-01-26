Уикенд в Белгороде и Курске с 27 по 28 января

Рок-вечеринки, мастер-классы по живописи и ведению блога, лазертаг, свадебный форум – как весело провести эти выходные в двух городах.

В Белгороде
27 и 28 января

«Чапаев» бар
18:00
Торжественное закрытие бара «Чапаев»

«Чапаев» бар закрывается. 27 и 28 января 2018 здесь пройдут последние вечеринки. Небольшая эпоха уходит, проводи это время – время твоей молодости, время желаний и свершений.

Выступят ваши любимые команды:
27 января – «Завтрак с Хантером», «Архитектон», «Нормандия», «Carcosa»
28 января – «Секонд Хенд», «Вилсон парк», «Феникс»

По всем вопросам: +7 (915) 564-27-04

27 января

Кофейня КОВЁР
13:00
Мастер-класс «Текст для блога и для жизни: как быть интересным рассказчиком»

Посол русского языка в мире, педагог, журналист и блогер, создатель и наставник «Школы говорунов» Леся Шкреба поделится секретами успешного ведения блога, написания увлекательных текстов.

По всем вопросам: +7 (960) 631-12-60

Паб «Декабрист»
21:00
Концерт Derevoband

Их творчество в Белгороде известно еще с 1993 года. Собственно, потому, что здесь оно берет свое начало. Вы услышите любимые песни из «классики», а также кое-что совсем свеженькое. Часть композиций группы исполняется под бодрые риффы электронной гитары, а часть лучше звучит в обрамлении звуков акустики. Поддержат Даню и его друзей московская группа «The Подарки» и Белгородский коллектив «Моррисон».

По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-61

Молодежный театр «Спичка»
19:00
Спектакль «Трижды три». Молодежная постановка по пьесе Жака Жуе

Спектакль о том, как не продешевить, столкнувшись с высшими силами, способными исполнить любое желание. О том, к каким последствиям может привести исполнение необдуманной просьбы. Он об искусстве загадывать. Постановка адресована тем, кто не перестал верить в чудеса. Тем, кто хочет увидеть волшебную сказку для взрослых. Тем, кто готов после ухода из театра поразмыслить над тем, что увидел.

По всем вопросам: +7 (910) 030-72-22

Veranda party bar
22:00
Вечеринка с резидентом столичного Pur Pur iBar DJ Nopopstar

В Белгород приедет известный в музыкальных кругах обеих столиц DJ Nopopstar. Парень уже долгое время зажигает на одном из лучших клубов Москвы – Pur Pur iBar. Также его можно услышать в Питерском Kvadrat Afterparty и на многих других площадках. Встав за любой пульт любого заведения, этот волшебник может сотворить настоящее чудо.

По всем вопросам: +7 (4722) 55-55-14

28 января

Молодежный театр «Спичка»
19:00
Пластический спектакль Uno по мотивам известнейшего романа Г. Г. Маркеса

Это притча о человеке, человечестве и человечности, где одиночество – замкнутый круг от начала жизни и до её конца, а человек – связующее звено в цепи беспрерывных и необратимых событий.
О спектакле мы писали здесь.

По всем вопросам: +7 (910) 030-72-22

Пикник-парк
12:00
Сборная игра в лазертаг. Военно-тактическая игра для всех

Полигон отлично подходит для снежной погоды и совсем не травмоопасный. А с множеством укрытий игра будет еще более насыщенной и динамичной. Стоимость сборной игры (более трех часов) — в 500 рублей. Если у вас нет транспорта, организаторы отвезут вас до полигона бесплатно и в комфорте.

По всем вопросам: +7 (920) 559-98-99


В Курске
27 января

Арт-пространство Forest Loft
С 13:00
Мастер-классы по живописи

Расписание такое:
13:00-14:00. Акварельная живопись. Преподаватель — Наталья Морозова.
14:00-15:00. Скетчинг. Преподаватель — Илларион Ахезин.
15:00-16:00. Быстрый портрет. Преподаватель — Андрей Емельянов.
Материалы возьмите свои (кисти, краски, карандаши, скетчбуки), но забывчивым дадут из фонда художки. Бумагой и баночками там обычно делятся.

По всем вопросам: +7 (919) 279-62-61 или +7 (960) 676-13-80

 

Антикафе «НЕформат»
14:00
Чайная церемония

На ней вы сможете:
узнать правила заваривания чая, выбрать два пробника Чайная церемония в «НЕформате» чая от лавки Fox box, попробовать четыре сорта чая: манговый, женьшеневый, молочный и личи улун, попробовать чай, заваренный в чайнике из исинской глины, задать вопросы о чае и узнать его историю, поучаствовать в розыгрыше призов от лавок Fox box и Прованс.
Чтобы получить пробник чая, не забудьте записаться на церемонию.

По всем вопросам: сюда

Студия «Танцующий город»
18:45
O sole mio! Музыкальное путешествие в Италию

У тех, кто соскучился по Италии, будет возможность дистанционно побывать в этой стране — в разных городах и эпохах, услышать народные песни, оперные арии и музыку барокко. Не обойдется без танцев — все-таки путешествие будет проходить в хореографической студии. Записывайтесь в музыкальный тур у организаторов.

По всем вопросам: сюда

28 января

Трасса Центрального авто-мото клуба
11:00
Зимний ралли-спринт

Вопреки морозам, будет жарко. Соревнования будут сразу в трех классах: задний привод, передний привод, свободный. Дистанция для участников будет одинаковая — один большой и один малый круг. Побеждает тот, кто покажет лучшее время. Судить будут строго — любой контакт между автомобилями запрещен. Так что победит самый быстрый и маневренный.

По всем вопросам: +7 (919) 275-97-52

Гостиничный комплекс «Аврора»
12:00
Wedding & event business forum

Первая в городе встреча event-специалистов соберет профи свадебной индустрии. 6 часов интенсива по самым актуальным вопросам. Приедут спикеры из Москвы, Белгорода и Воронежа. На форуме будет возможность презентовать себя, познакомиться с другими специалистами, наладить контакты, в том числе за пределами города. Ожидают около 80 участников.

По всем вопросам: +7 (930) 402-97-03


По материалам 2DO2GO, «Афишки31», паблика VK «Мероприятия Курска», интернет-журнала «Морс».

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Автор: Ирина
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