Уикенд в Белгороде и Курске с 27 по 28 января

Арт-пространство Forest Loft

С 13:00

Мастер-классы по живописи

Расписание такое:

13:00-14:00. Акварельная живопись. Преподаватель — Наталья Морозова.

14:00-15:00. Скетчинг. Преподаватель — Илларион Ахезин.

15:00-16:00. Быстрый портрет. Преподаватель — Андрей Емельянов.

Материалы возьмите свои (кисти, краски, карандаши, скетчбуки), но забывчивым дадут из фонда художки. Бумагой и баночками там обычно делятся.

По всем вопросам: +7 (919) 279-62-61 или +7 (960) 676-13-80