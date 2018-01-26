Уикенд в Белгороде и Курске с 27 по 28 января
Рок-вечеринки, мастер-классы по живописи и ведению блога, лазертаг, свадебный форум – как весело провести эти выходные в двух городах.
В Белгороде
27 и 28 января
«Чапаев» бар
18:00
Торжественное закрытие бара «Чапаев»
«Чапаев» бар закрывается. 27 и 28 января 2018 здесь пройдут последние вечеринки. Небольшая эпоха уходит, проводи это время – время твоей молодости, время желаний и свершений.
Выступят ваши любимые команды:
27 января – «Завтрак с Хантером», «Архитектон», «Нормандия», «Carcosa»
28 января – «Секонд Хенд», «Вилсон парк», «Феникс»
По всем вопросам: +7 (915) 564-27-04
27 января
Кофейня КОВЁР
13:00
Мастер-класс «Текст для блога и для жизни: как быть интересным рассказчиком»
Посол русского языка в мире, педагог, журналист и блогер, создатель и наставник «Школы говорунов» Леся Шкреба поделится секретами успешного ведения блога, написания увлекательных текстов.
По всем вопросам: +7 (960) 631-12-60
Паб «Декабрист»
21:00
Концерт Derevoband
Их творчество в Белгороде известно еще с 1993 года. Собственно, потому, что здесь оно берет свое начало. Вы услышите любимые песни из «классики», а также кое-что совсем свеженькое. Часть композиций группы исполняется под бодрые риффы электронной гитары, а часть лучше звучит в обрамлении звуков акустики. Поддержат Даню и его друзей московская группа «The Подарки» и Белгородский коллектив «Моррисон».
По всем вопросам: +7 (4722) 77-09-61
Молодежный театр «Спичка»
19:00
Спектакль «Трижды три». Молодежная постановка по пьесе Жака Жуе
Спектакль о том, как не продешевить, столкнувшись с высшими силами, способными исполнить любое желание. О том, к каким последствиям может привести исполнение необдуманной просьбы. Он об искусстве загадывать. Постановка адресована тем, кто не перестал верить в чудеса. Тем, кто хочет увидеть волшебную сказку для взрослых. Тем, кто готов после ухода из театра поразмыслить над тем, что увидел.
По всем вопросам: +7 (910) 030-72-22
Veranda party bar
22:00
Вечеринка с резидентом столичного Pur Pur iBar DJ Nopopstar
В Белгород приедет известный в музыкальных кругах обеих столиц DJ Nopopstar. Парень уже долгое время зажигает на одном из лучших клубов Москвы – Pur Pur iBar. Также его можно услышать в Питерском Kvadrat Afterparty и на многих других площадках. Встав за любой пульт любого заведения, этот волшебник может сотворить настоящее чудо.
По всем вопросам: +7 (4722) 55-55-14
28 января
Молодежный театр «Спичка»
19:00
Пластический спектакль Uno по мотивам известнейшего романа Г. Г. Маркеса
Это притча о человеке, человечестве и человечности, где одиночество – замкнутый круг от начала жизни и до её конца, а человек – связующее звено в цепи беспрерывных и необратимых событий.
О спектакле мы писали здесь.
По всем вопросам: +7 (910) 030-72-22
Пикник-парк
12:00
Сборная игра в лазертаг. Военно-тактическая игра для всех
Полигон отлично подходит для снежной погоды и совсем не травмоопасный. А с множеством укрытий игра будет еще более насыщенной и динамичной. Стоимость сборной игры (более трех часов) — в 500 рублей. Если у вас нет транспорта, организаторы отвезут вас до полигона бесплатно и в комфорте.
По всем вопросам: +7 (920) 559-98-99
В Курске
27 января
Арт-пространство Forest Loft
С 13:00
Мастер-классы по живописи
Расписание такое:
13:00-14:00. Акварельная живопись. Преподаватель — Наталья Морозова.
14:00-15:00. Скетчинг. Преподаватель — Илларион Ахезин.
15:00-16:00. Быстрый портрет. Преподаватель — Андрей Емельянов.
Материалы возьмите свои (кисти, краски, карандаши, скетчбуки), но забывчивым дадут из фонда художки. Бумагой и баночками там обычно делятся.
По всем вопросам: +7 (919) 279-62-61 или +7 (960) 676-13-80
Антикафе «НЕформат»
14:00
Чайная церемония
На ней вы сможете:
узнать правила заваривания чая, выбрать два пробника Чайная церемония в «НЕформате» чая от лавки Fox box, попробовать четыре сорта чая: манговый, женьшеневый, молочный и личи улун, попробовать чай, заваренный в чайнике из исинской глины, задать вопросы о чае и узнать его историю, поучаствовать в розыгрыше призов от лавок Fox box и Прованс.
Чтобы получить пробник чая, не забудьте записаться на церемонию.
По всем вопросам: сюда
Студия «Танцующий город»
18:45
O sole mio! Музыкальное путешествие в Италию
У тех, кто соскучился по Италии, будет возможность дистанционно побывать в этой стране — в разных городах и эпохах, услышать народные песни, оперные арии и музыку барокко. Не обойдется без танцев — все-таки путешествие будет проходить в хореографической студии. Записывайтесь в музыкальный тур у организаторов.
По всем вопросам: сюда
28 января
Трасса Центрального авто-мото клуба
11:00
Зимний ралли-спринт
Вопреки морозам, будет жарко. Соревнования будут сразу в трех классах: задний привод, передний привод, свободный. Дистанция для участников будет одинаковая — один большой и один малый круг. Побеждает тот, кто покажет лучшее время. Судить будут строго — любой контакт между автомобилями запрещен. Так что победит самый быстрый и маневренный.
По всем вопросам: +7 (919) 275-97-52
Гостиничный комплекс «Аврора»
12:00
Wedding & event business forum
Первая в городе встреча event-специалистов соберет профи свадебной индустрии. 6 часов интенсива по самым актуальным вопросам. Приедут спикеры из Москвы, Белгорода и Воронежа. На форуме будет возможность презентовать себя, познакомиться с другими специалистами, наладить контакты, в том числе за пределами города. Ожидают около 80 участников.
По всем вопросам: +7 (930) 402-97-03
По материалам 2DO2GO, «Афишки31», паблика VK «Мероприятия Курска», интернет-журнала «Морс».
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