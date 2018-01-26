Выходные в Белгороде и Курске будут солнечными

Белгород

В субботу, 27 января, температура днем составит -10 градусов, ночью -14. С самого утра до вечера будет солнечно, ветер будет дуть со скоростью 3-6 метров в секунду.

В воскресенье будет чуть теплее: днем -6 градусов, к ночи столбик термометра опустится до -12. Ярким солнцем этот день не порадует, но и осадков не ожидается. Ветер – от 2 до 8 м/с.

Курск

Суббота в Курске будет такой же солнечной, днем будет 9 градусов мороза, ночью этот показатель снизится до -14. Ветер – от 3 до 7 м/с.

Воскресенье, 28 января, принесет чуть более высокую температуру воздуха (днем -6 градусов и ночью -12) и небольшой снег. Скорость ветра – 4-9 м/с.

По материалам Gismeteo.