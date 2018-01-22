Почти как Гербалайф. Что такое NL?
Если знакомые еще не предлагали вам обсудить новый вид дополнительного заработка или уникальный продукт для похудения, это скоро случится.
Молодой представитель сетевого маркетинга NL (New Life) International пару лет назад пришел в Курск и сейчас в фазе активного роста. Об этой фирме в интернете много информации, и не меньше отзывов. NL существует с 2000 года, а первый и пока единственный магазин в Курске открылся в 2017-м.
Каждый распространитель продукции и философии бренда активно транслирует NL в своих аккаунтах. Правда, поделиться информацией для прессы согласились единицы. Как ответил Media City один из менеджеров компании, «если мы будем рассказывать об NL через интернет-журналы, тогда начнем терять смысл работы сетевого бизнеса».
Поговорить начистоту согласилась Надежда Майборода – один из первых представителей компании в Курске. К своим 23 годам она ежемесячно зарабатывает на сетевом маркетинге около 200 тысяч рублей. На личной странице девушки все признаки красивой жизни. А ведь совсем недавно она работала поваром в ресторане быстрого питания и звезд с неба не хватала...
— Я получила образование в сфере общепита, какое-то время училась в КГУ, — рассказывает девушка, — Затем я работала в Subway поваром, но зарплата совершенно не устраивала. Два года назад моей сестре-близняшке написали в соцсетях о том, что можно заработать. Но в Курске не было ни магазина, ни офиса, чтобы покупать и распространять товары. Нужно было сначала построить товарооборот в городе, и я взяла на себя эту работу. Во второй месяц сотрудничества, уделяя NL по два часа в день, я смогла заработать свою месячную зарплату в ресторане, где вкалывала по 10-12 часов. Уволилась и решила сосредоточиться на NL.
MLM (с англ. «мультиуровневый маркетинг» multilevel marketing, MLM ) часто сравнивают с финансовой пирамидой. Последняя держится на следующих правилах: чтобы заработать, нужно сначала вложить круглую сумму самому и стать частью системы, а затем привлечь других людей (как можно больше), которые будут приносить доход уже тому, кто их привел. А основатели, естественно, снимают максимальное количество сливок со всех участников процесса. В настоящее время все эти конторы активно маскируются под компании сетевого маркетинга. В России и многих странах Европы инвестиционные пирамиды запрещены законом, а в Арабских Эмиратах караются казнью.
Видимо, поэтому мы с недоверием относимся к сетевому маркетингу и зачастую ассоциируем его с финансовыми пирамидами. Однако такая форма бизнеса развивается и совершенствует работу с возражениями потребителей. Если однажды пообщаться с менеджером NL или просто зайти на его страницу, становится понятно, что компания тщательно продумывает позиционирование своих сотрудников. В глаза бросается много красивых фирменных картинок, которые транслируют успех и красоту. Ну и философские рассуждения адептов NL – тоже, конечно же, заготовки из головного офиса. Они продают себя через ваши глаза и уши, через мечтания быть богатым и красивым.
Чтобы стать участником NL, надо попасть в поле зрения представителя компании. Их называют «лидерами». В системе своя иерархия. Есть квалификации менеджеров от Star (повышение дает возможность получить степень Star 1 и Star 2) до Diamond Tutor 5 (DT, «бриллиантовый наставник пятой ступени»).
— Сначала мы рассказываем о себе человеку, потом встречаемся лично, если есть возможность, — рассказывает Надежда. — Если клиент заинтересован, то мы просим его зарегистрироваться на сайте магазина. Это бесплатно. Потом, если человек готов работать, мы рассказываем ему о том, как формируется доход, что для этого надо делать, откуда в компании деньги, на каких этапах появится зарплата и т.д. Правда, официального трудоустройства нет на первое время.
Как это обычно бывает, первыми клиентами новоиспеченного менеджера становятся родственники и друзья. На этом круг потенциальных покупателей у многих заканчивается. Столкнувшись с первыми трудностями холодных звонков, большинство менеджеров теряют интерес к такой работе. Но компания уже успела заработать и на них. Другие, более активные и мотивированные, продолжают развивать сетку NL. Сейчас компания делает акцент на диетическом питании Energy Diet.
В интернете полно историй о том, что продукция NL, мягко говоря, не эффективна. А некоторые обвиняют компанию в мошенничестве/
Чтобы начать работу в компании, ты сам должен приобрести продукцию.
— Для того, чтобы зарегистрироваться и остаться в компании, нужно потратить 4 тысячи. Купленную на эту сумму продукцию можно оставить себе и пользоваться ей, а можно продать. Это называется «создание товарооборота». За то, что ты купил в «Пятерочке» творог, тебе не возвращается процент. А с этих 4 тысяч тебе вернется 500 рублей! И если ты увеличиваешь товарооборот, увеличивается и твой процент!
Уровень дохода зависит от человека, считает Надежда:
— Кого-то устраивает ценник в 10 тысяч. У меня сейчас идет пассивный доход, потому что я обучаю и контролирую людей, но торговлей не занимаюсь. Пассивный доход формируется так: допустим, есть я, подо мной – другие люди. Я зарабатываю 200 тысяч, но продаю на 20, хотя могу и на больше. Мне не нужно увеличивать мои продажи, мне нужно увеличивать качество продаж моих людей, которые создают товарооборот. Я получаю процент с их товарооборота.
Максимум – 21 процент. В сетке Надежды 2000 человек — это привлеченные ей менеджеры или потребители. Если с каждого соберется по такой процентной «нитке», то «рубаха» в виде 200 тысяч, вероятно, вполне может формироваться.
Лучшим сотрудникам, которые смогли удерживать этот статус в течение определенного времени, компания торжественно вручает «Мерседес». Красивые фото нового люксового авто, а также видеосюжеты и истории счастливых обладателей машин от NL формируют половину контента компании. Правда, если отличившийся менеджер захочет покинуть бизнес, то ему придется выплачивать кредит за авто самостоятельно. Надежда ожидает свой «Мерседес» к февралю:
— Каждый человек, вошедший в систему, имеет право получить «Мерседес». Но надо достичь определенного уровня. Я смогла за полтора года. В феврале пригонят мое авто. Да, это правда, что кредитные взносы платит компания, но если в течение 3 лет я не покидаю NL и держу квалификацию, то машина переходит полностью в мою собственность.
Вроде как система прозрачная, законом в России не запрещенная. А аналогичные компании Avon и Oriflame достаточно успешны на отечественном рынке и по сей день. Однако недоверие, которое сохраняется среди населения, может быть оправдано не только сравнительной «молодостью» такой нетрадиционной формы ведения бизнеса, но и излишней навязчивостью продавцов компаний.
По материалам интернет-журнала «Mediacity».
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