Почти как Гербалайф. Что такое NL?

Молодой представитель сетевого маркетинга NL (New Life) International пару лет назад пришел в Курск и сейчас в фазе активного роста. Об этой фирме в интернете много информации, и не меньше отзывов. NL существует с 2000 года, а первый и пока единственный магазин в Курске открылся в 2017-м.

Каждый распространитель продукции и философии бренда активно транслирует NL в своих аккаунтах. Правда, поделиться информацией для прессы согласились единицы. Как ответил Media City один из менеджеров компании, «если мы будем рассказывать об NL через интернет-журналы, тогда начнем терять смысл работы сетевого бизнеса».

Поговорить начистоту согласилась Надежда Майборода – один из первых представителей компании в Курске. К своим 23 годам она ежемесячно зарабатывает на сетевом маркетинге около 200 тысяч рублей. На личной странице девушки все признаки красивой жизни. А ведь совсем недавно она работала поваром в ресторане быстрого питания и звезд с неба не хватала...

— Я получила образование в сфере общепита, какое-то время училась в КГУ, — рассказывает девушка, — Затем я работала в Subway поваром, но зарплата совершенно не устраивала. Два года назад моей сестре-близняшке написали в соцсетях о том, что можно заработать. Но в Курске не было ни магазина, ни офиса, чтобы покупать и распространять товары. Нужно было сначала построить товарооборот в городе, и я взяла на себя эту работу. Во второй месяц сотрудничества, уделяя NL по два часа в день, я смогла заработать свою месячную зарплату в ресторане, где вкалывала по 10-12 часов. Уволилась и решила сосредоточиться на NL.

MLM (с англ. «мультиуровневый маркетинг» multilevel marketing, MLM ) часто сравнивают с финансовой пирамидой. Последняя держится на следующих правилах: чтобы заработать, нужно сначала вложить круглую сумму самому и стать частью системы, а затем привлечь других людей (как можно больше), которые будут приносить доход уже тому, кто их привел. А основатели, естественно, снимают максимальное количество сливок со всех участников процесса. В настоящее время все эти конторы активно маскируются под компании сетевого маркетинга. В России и многих странах Европы инвестиционные пирамиды запрещены законом, а в Арабских Эмиратах караются казнью.

Видимо, поэтому мы с недоверием относимся к сетевому маркетингу и зачастую ассоциируем его с финансовыми пирамидами. Однако такая форма бизнеса развивается и совершенствует работу с возражениями потребителей. Если однажды пообщаться с менеджером NL или просто зайти на его страницу, становится понятно, что компания тщательно продумывает позиционирование своих сотрудников. В глаза бросается много красивых фирменных картинок, которые транслируют успех и красоту. Ну и философские рассуждения адептов NL – тоже, конечно же, заготовки из головного офиса. Они продают себя через ваши глаза и уши, через мечтания быть богатым и красивым.

Чтобы стать участником NL, надо попасть в поле зрения представителя компании. Их называют «лидерами». В системе своя иерархия. Есть квалификации менеджеров от Star (повышение дает возможность получить степень Star 1 и Star 2) до Diamond Tutor 5 (DT, «бриллиантовый наставник пятой ступени»).

— Сначала мы рассказываем о себе человеку, потом встречаемся лично, если есть возможность, — рассказывает Надежда. — Если клиент заинтересован, то мы просим его зарегистрироваться на сайте магазина. Это бесплатно. Потом, если человек готов работать, мы рассказываем ему о том, как формируется доход, что для этого надо делать, откуда в компании деньги, на каких этапах появится зарплата и т.д. Правда, официального трудоустройства нет на первое время.

Как это обычно бывает, первыми клиентами новоиспеченного менеджера становятся родственники и друзья. На этом круг потенциальных покупателей у многих заканчивается. Столкнувшись с первыми трудностями холодных звонков, большинство менеджеров теряют интерес к такой работе. Но компания уже успела заработать и на них. Другие, более активные и мотивированные, продолжают развивать сетку NL. Сейчас компания делает акцент на диетическом питании Energy Diet.