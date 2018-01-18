На выходных Белгород и Курск завалит снегом

В Белгороде

В субботу, 20 января, температура воздуха днем составит -3 градуса, к вечеру понизится до -7. Скорость ветра – от 4 до 6 метров в секунду, и выпадет небольшой снег.

В воскресенье будет прохладнее: от -1 днем до -11 ночью и ожидается сильный снегопад. Ветер будет дуть от 3 до 10 м/с.

В Курске

20 января, в субботу, днем будет -3 градуса, а к ночи столбик термометра опустится до -5. При этом синоптики обещают осадки в виде снега. Ветер – от 5 до 10 м/с.

В воскресенье, 21 января, Курск, как и Белгород, завалит снегом. Температура воздуха днем составит -4 градуса, к вечеру опустится до 12 градусов мороза. Ветер – от 2 до 7 м/с.

По данным Gismeteo.