Уикенд в Белгороде и Курске с 20 по 21 января
Лекция о звездах под живую музыку, музыкальная встреча «Домашний джем», показ короткометражек – как весело и с пользой провести эти выходные в двух городах.
Белгород
20 января
БГАДТ им. Щепкина
18:00
Спектакль «Идиот» – один день из жизни князя Мышкина в 2 актах
Автор: Ф. Достоевский
Хронометраж: 2 часа 40 минут
Возрастной ценз: 16+
О нем мы писали здесь.
Телефон театра: +7 (4722) 32-06-44.
Филармония
18:00
Лекция-концерт «Музыка Вселенной»
Возрастной ценз: 6+.
О ней мы писали здесь.
Телефон филармонии: +7 (4722) 333-319.
Night club & concert hall «SODA»
20:00
Концерт группы About Blank
«About Blank» – российская англоязычная рок-группа, образованная в 2009 году в Белгороде барабанщиком Эдуардом Мнацаканяном и гитаристом Вячеславом Ивановым. В том же году к группе присоединился басист Павел Желябовский. В текстах песен в основном поднимаются социальные проблемы.
На концерте будут представлены сразу несколько новых песен из нового альбома.
После концерта будет играть настоящий шоумен DJ Villain, также известный в широких кругах, как Вилен Первый.
Возрастной ценз: 18+
Подробнее – по телефону: +7 (4722) 77-09-03.
21 января
К34
20:00
Музыкальная встреча «Домашний джем»
Берите инструменты, хорошее настроение и друзей. Вход свободный, по записи.
Театр «Спичка»
19:00
Спектакль «Осторожно, женщины!»
О нем мы писали здесь.
Возрастной ценз: 16+. Билеты можно купить по телефону: +7 (910) 030-72-22
20 и 21 января
Молодежный независимый театр «Новая сцена 2» (ДК «Юбилейный»)
19:30
Спектакль «Марьино поле»
В июне 2013 года театр подготовил к 70-летию освобождения города Белгорода спектакль по пьесе екатеринбуржца, драматурга и главреда журнала «Урал» Олега Богаева. Спустя пять лет, в 2018 году спектакль вновь возвращается в репертуар театра и посвящается 75-летию Курской битвы и освобождению города Белгорода.
Хронометраж: 50 минут
Возрастной ценз: 16+.
Подробнее – по телефонам: +7 (920) 557-18-13, +7 (920) 561-75-61.
Курск
20 января
Кулинарная студия Kate Chef, ул. Ленина, 12, ЦУМ, 3 этаж
Мастер-класс «Открытая кухня» по приготовлению праздничного блюда из говяжьей вырезки (мясо, запеченное в слоеном тесте).
В программе готовки:
1. мясо «Веллингтон»;
2. гарнир из рукколы и свежих овощей;
3. имбирно-лимонный напиток.
Подробности – в группе, забронировать место можно по телефону: +7 (919) 174-80-86.
BAR&GRILL «Серебряная FABRIKA»
21:30
Выступление группы Blues family
В Курск снова едут музыканты из Воронежа – представители современной блюзовой сцены, исполняющие англоязычный блюз в лучших традициях жанра. Blues Family выступали на одной сцене с Shanna Waterstown, Kenny «Blues Boss» Wayne в США, Jose Louis Pardo в Испании и с Wolf Mail в Канаде. Музыканты принимали участие в Тульском Джазовом Фестивале «XXI Джаз» и обеспечивали музыкальное сопровождение кинофестиваля Cannes Lions в Воронеже. В этом году ребята выпустили дебютный сингл – MAKE IT.
Мега Гринн
20:30
Вечеринка для всех – PARTY OPEN «7 Небо»
Вас ждут стильная музыка в стиле Hustle, Bachata, Salsa, Zouk, Kizomba; просторный танцпол площадью 150 кв.м., который вместит всех пришедших, отдельная зона отдыха со столиками, чай/кофе с печенюшками, розыгрыш вина (или сока) – в 21:00, комфортные большие раздевалки с индивидуальными шкафчиками, теплая дружественная атмосфера и танцы.
Вход: 200 р.
Подробнее – по телефону: (4712) 746-736.
21 января
Курский драмтеатр
13:00
Программа «Эхо ВГИКа»
В нее войдут лучшие короткометражные фильмы 37-го международного студенческого фестиваля.
Организаторы проекта «Кино в театре» покажут на большом экране дипломные работы студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова. Названий и описаний кинолент нет, но обещают представить самые креативные короткометражки подающих надежды молодых кинорежиссеров. Не забывайте, перед показом будут традиционные предсеансовые мероприятия.
Стоимость билетов — 50 рублей. Их наличие можно уточнить в кассах драмтеатра по телефону (4712) 70-30-79.
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