Уикенд в Белгороде и Курске с 20 по 21 января

Night club & concert hall «SODA»

20:00

Концерт группы About Blank

«About Blank» – российская англоязычная рок-группа, образованная в 2009 году в Белгороде барабанщиком Эдуардом Мнацаканяном и гитаристом Вячеславом Ивановым. В том же году к группе присоединился басист Павел Желябовский. В текстах песен в основном поднимаются социальные проблемы.

На концерте будут представлены сразу несколько новых песен из нового альбома.

После концерта будет играть настоящий шоумен DJ Villain, также известный в широких кругах, как Вилен Первый.

Возрастной ценз: 18+

Подробнее – по телефону: +7 (4722) 77-09-03.

21 января