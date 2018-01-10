Как фотографировать чужой город и что для этого нужно взять с собой

Как сообщает «Афишка31», на мастер-классе «Эмоциональный и лирический бэкграунд в тревел-фотографии» белгородцы погрузятся в мир путешествий, наполненный городскими пейзажами, портретами прохожих, стрит и другими жанрами фотографии.

Михаил Геллер расскажет о том, как нужно фотографировать в чужом городе, из каких этапов состоит съемка, и более подробно остановится на подготовке фотографа к путешествию: что брать с собой и что привозить обратно.

Мастер-класс будет полезен не только тем, кто профессионально занимается фотографией, но и тем, кто только начинает этот путь, а также искусствоведам, музейным работникам и просто тем, кто любит фотоискусство.